PESCARA. Super green pass anche in zona bianca, valido solo per i vaccinati e i guariti, e immunizzazione obbligatoria per proteggersi dal Covid per docenti, militari e forze dell'ordine. Le nuove regole, valide anche sui treni regionali e sui mezzi pubblici locali, scattano dal 6 dicembre e resteranno in vigore fino al 15 gennaio.

Il Governo ha dato il via libera al nuovo decreto legge, approvato oggi in consiglio dei ministri dopo le tante discussioni con le Regioni, con i capi delegazione e gli esperti durante la cabina di regia. L’ok è arrivato all’unanimità, con l’appoggio anche dei ministri della Lega. La stretta arriva in vista del Natale e, soprattutto, dopo l’aumento vertiginoso dei contagi e delle ospedalizzazioni nelle ultime settimane. In pratica per contrastare la quarta ondata di coronavirus è stato creato un doppio binario per distinguere chi è immunizzato e chi invece sceglie di ottenere la certificazione verde solo con il tampone molecolare o antigenico.

Le nuove misure anti contagio riguardano da vicino soprattutto i non vaccinati che, dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, non possono più accedere a bar, ristoranti, alberghi e palestre. Sarà vietato loro l'accesso anche a cinema, spettacoli e manifestazioni sportive oltre che a feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Il tampone, antigenico o molecolare, resta valido solo per andare al lavoro o per soggiornare in albergo, oltre che per i servizi essenziali e per gli spostamenti a lunga percorrenza. Per tutte le altre attività è valido il super green pass anche in zona bianca.

Il nuovo green pass rafforzato ha una validità di 9 mesi dall'ultima inoculazione, non più 12 come avvenuto fino ad oggi. Inoltre, come già anticipato ieri, la terza dose di vaccino è possibile già dopo 5 mesi dalla precedente somministrazione. Dal 15 dicembre scatta anche l’obbligo della dose "booster" per il personale sanitario e Rsa e, sempre dalla stessa data, la vaccinazione obbligatoria è estesa anche al personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. La cabina di regia inoltre ha deciso l’aumento e il rafforzamento dei controlli da parte delle forze di polizia