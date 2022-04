Traguardo Lavoro: offerte e richieste in tv in onda su Rete8

Si parla di assunzioni in grandi aziende nell’appuntamento di Traguardo Lavoro, la trasmissione tv in onda su Rete 8 (ore 22) che incrocia domanda e offerta nell’occupazione.

Anche nel giorno di Pasquetta Traguardo Lavoro non vi abbandona e propone la puntata scorsa in cui Walter Tosto - azienda abruzzese nella metalmeccanica, oil&gas - è presente in studio con il suo direttore generale e parla di 50 assunzioni con diversi profili. E poi le opportunità in un’altra importante società impegnata negli appalti pubblici e nel settore privato delle costruzioni e il personale di sala e di bar richiesto in un’attività in Costa Smeralda (Sardegna) di un imprenditore abruzzese. Inoltre tutti i profili richiesti dalle aziende grandi e piccole tramite Confartigianato di Chieti-Pescara.

Una puntata “ricca” con ospiti in studio - dirigenti, imprenditori, esercenti, professionisti - che illustrano posizioni aperte nelle imprese. Gli interessati possono rispondere all’indirizzo e-mail traguardolavoro@rete8.it

Il programma è in collaborazione con il quotidiano il Centro, presentano Mila Cantagallo e Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino, Andrea Di Fabio e riprese di Andrea Berardinelli.

Traguardo Lavoro si rivolge anche a chi ha già un’occupazione ed ha bisogno di informazioni su tematiche legali, psicologiche, sociali rispetto alla propria condizione di lavoratore. In studio si alternano l’avvocato giuslavorista Lola Aristone e lo psicologo Galliano Cocco. E poi la "storia" di chi racconta la propria esperienza lavorativa e professionale e spazio ai videocurricula inviati nel frattempo a traguardolavoro@rete8.it da parte di chi cerca occupazione.

Nella parte conclusiva della trasmissione, vengono inoltre mostrate le pagine dell’inserto Lavoro del giorno dopo del quotidiano Il Centro. L’appuntamento con Traguardo Lavoro è dunque alle ore 22 su Rete 8. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it.