Tua acquista tre nuovi treni per il turismo ferroviario

LANCIANO. Prosegue il rafforzamento della flotta dei treni da parte di Tua. In arrivo a Lanciano tre treni del tipo ALn 776 destinati prevalentemente al turismo ferroviario. Tua, ha acquistato i treni dalle ex Ferrovie Centrali Umbre (oggi Busitalia). Nel proprio parco veicoli, la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. è già proprietaria e soggetto responsabile della manutenzione di due treni della stessa tipologia.

I convogli arriveranno a Lanciano dall'Umbria la prossima settimana, poi inizierà la fase di applicazione delle nuove livree Tua.

"Un investimento importante per la nostra ferrovia - ha annunciato Enrico Dolfi, direttore della divisione ferroviaria Tua - perché va ad arricchire un'offerta che Tua potrà garantire anche in termini turistici. Il turismo ferroviario rappresenta una leva di spostamento molto apprezzata. I tre nuovi veicoli sono un importante investimento in quanto siamo detentori di un know-how stratificato soprattutto in termini di gestione operativa e di manutenzione".

I treni possono circolare su tutta la rete di Rfi e sono in fase di estensione di area d'uso sulla tratta Lanciano-San Vito Chietino. Il che significa che possono essere raggiunte tutte le stazioni. E i servizi turistici potrebbero essere attivati già da questo autunno.

Inoltre in questi giorni, intanto, a Tallinn, capitale dell'Estonia, si è tenuto l'evento 'Safety Days' della European Union Agency for Railways (Era), la massima autorità europea in fatto di regolamentazione della sicurezza delle ferrovie europee. Per la Tua ha partecipato il responsabile del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria Alessio Giancristofaro. All'appuntamento erano presenti i principali operatori delle ferrovie di tutta Europa (circa 250) e big del trasporto ferroviario italiano.