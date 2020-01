Brad e Jennifer la minestra che fa sognare

La coppia più chiacchierata di Hollywood al momento è una minestra riscaldata. Stando ai pettegolezzi, fra Brad Pitt e Jennifer Aniston c’è un ritorno di fiamma. I due attori, che sono stati sposati dal 2000 al 2005, si starebbero frequentando di nuovo in gran segreto. Il loro matrimonio andò in frantumi quando Pitt si innamorò di Angelina Jolie sul set del film “Mr & Mrs Smith”. Poi i due belli di Hollywood si sposarono e restarono insieme fino alla rottura nel 2016. «Non credo lei abbia mai smesso di amare Brad anche se lui le ha spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie», ha detto al quotidianoun’amica di Jennifer Aniston. «Non li vedevo così felici da anni. Hanno riacceso la fiamma del loro amore», le ha fatto eco un amico di Brad Pitt. Ora i pezzi originali del puzzle d’amore starebbero per incastrarsi di nuovo. E le tessere in questione sono quelle classiche delle storie d’amore hollywoodiane dove uno dei due è meno bello, meno fortunato dell’altro. Le coppie in cui lui e lei sono egualmente benedetti dal destino non funzionano perché spezzano il più saggio degli equilibri, quello degli opposti, negandoci la speranza di un mondo meno spietato di quello reale. La neo-vecchia coppia composta da Brad e Jennifer serve anche a questo, a ritarare la bilancia inceppata dei nostri sogni.©RIPRODUZIONE RISERVATA