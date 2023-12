Presentato al Marrucino il Lunario 2024

CHIETI - "Il lunario del 2024 - spiega l’ideatore, il giornalista Ugo Iezzi -parla di pasta ovvero del piatto simbolo del Made in Italy nel mondo. Ma l'italianità e anche un elenco infinito di paste tradizionali come i Maccheroni alla chitarra degli Abruzzi e Molise che Passepartout ha disegnato sulla copertina”.

Presenti alla presentazione del famoso calendario, nel foyer storico del Marrucino, il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo e la vice sindaco di Nocciano Giovanna Speziale, hanno richiamato nei loro interventi il valore delle tradizioni popolari e la bellezza dell’almanacco. E’ intervenuto anche il responsabile dell'ufficio esteri del pastificio Cocco, Livio Di Salvatore, che ha consegnato un grembiule aziendale allo chef Lorenzo Leva. Presenti anche Roberto Petruccelli, in rappresentanza della azienda De Cecco Confezioni, il responsabile del ristorante Casamoro, Maurizio Formichetti presidente degli Achilliani, Valerio Cesarini per Endas Abruzzo, lo chef Santino Strizzi e i giornalisti gastroribelli Adriano Ciccarone e Oscar D'Angelo. Presenti il presidente della Cantina Roxan, Gennaro Matarazzo e Rodolfo Rispoli ambasciatore del lunario, il quale ha ringraziato a nome di tutta la redazione del lunario la Fondazione Banco di Napoli. Dulcis in fundo, l' intervento conclusivo di Mario D’Alessandro, che nel ringraziare soprattutto le comunità degli Abruzzesi e Molisani all'Estero, ha messo in evidenza il rapporto speciale del calendario global local tra dialetto e fumetto. Tra gli altri, prestigiosi i patrocini CIM (Confederazione Italiani nel Mondo) e FIGEC (Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione)- Cisal.

“L’appuntamento- chiosa Donato Fioriti, Cons. Naz. FIGEC/Cisal - è per fine gennaio 2024 a Bruxelles, appuntamento previsto per la presentazione al Parlamento Europeo del Lunario 2024"