Scoperte 3.900 piante di marijuana al confine con l'Abruzzo

CAMPOMARINO- Sono 3.900 le piante di marijuana scoperte a Campomarino, in Molise, al confine con l'Abruzzo, e sequestrate dalla guardia di finanza di Termo: si calcola che avrebbero fruttato quasi 4 milioni di euro. La piantagione, individuata da un elicottero della sezione aerea di Pescara della Finanza, si trovava in una zona impervia, in mezzo a una folta vegetazione.

Gli arbusti, di varie dimensioni, erano organizzati in cicli di crescita e produzione progressiva. Perfetta l'organizzazione della coltivazione nella quale era stato realizzato un complesso sistema automatico di irrigazione "goccia a goccia", completato dalla presenza di fertilizzante e svariati attrezzi da lavoro utilizzati per la coltivazione.

La Finanza di Termoli, sotto lil coordinamento con la Procura d di Larino, ha proceduto all'estirpazione delle 3.900 piante pronte per la raccolta delle infiorescenze.