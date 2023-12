Comunicato Stampa: approva a maggioranza il Pdl 226 che modifica la disciplina degli impianti a fune

(Arv) Venezia 5 dic. 2023 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza, con voti 33 favorevoli e 9 astenuti, il Progetto di legge n. 226 della Giunta regionale “Modifiche alla L.R. 21 novembre 2008, n. 21, 'Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve’”.

Il Pdl è stato presentato in Aula dal Relatore , Giovanni Puppato (Lega- LV), e dal Correlatore Andrea Zanoni (Pd).

La proposta normativa che, dopo aver acquisito i pareri favorevoli, per le parti di rispettiva competenza, della Prima e della Sesta commissione, era stata licenziata a maggioranza, senza voti contrari, dalla Seconda commissione consiliare, procedimentalizza – come spiegato dal Relatore - la costituzione coattiva di servitù qualora il soggetto autorizzato perda la disponibilità dei terreni in corso di autorizzazione. Il Correlatore, Andrea Zanoni, annunciando l'astensione del proprio gruppo, ha precisato che la norma riguarda le piste da sci, tutelando gli interessi di alcuni, i gestori di impianti, rispetto ad altri che si ritroveranno le servitù.