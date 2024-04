Comunicato Stampa: Caro vita: l'aumento dei costi colpisce anche le cure per gli animali domestici

Secondo gli ultimi dati¹ il 32,7% degli italiani possiede un animale domestico con una spesa media per un animale - nello specifico cane o gatto - di 1562 euro all'anno, di cui 341 euro di spese mediche². Ma sempre di più sono le famiglie che si trovano a dover fare dei tagli, tra chi acquista cibo meno costoso (35,8%), chi rinuncia ad adottare un nuovo animale (36%), ma anche chi sceglie di rinunciare a cure o interventi chirurgi (28,5%) o ridurre le visite veterinarie (26,3%). Si dimostra quindi sempre più importante offrire soluzioni in grado di aiutare le famiglie ad accedere alle cure necessarie.

Qomodo (www.qomodo.me) , pioniere italiano nel campo delle fintech, introduce così nel settore veterinario avanzate soluzioni per i pagamenti digitali, pensate per spese essenziali e spesso impreviste, offrendo alle famiglie la possibilità di dilazionare i pagamenti attraverso comode rate a tasso zero, e ai veterinari la possibilità di gestire gli incassi in modo più sereno offrendo anche un’ulteriore vetrina dove farsi conoscere.

Le cure veterinarie, essenziali per la salute e il benessere dei nostri animali domestici, possono infatti comportare costi significativi che non tutti sono in grado di affrontare immediatamente. Qomodo risponde a questa esigenza con soluzioni che permettono alle famiglie di accedere a trattamenti necessari senza rinunciare per motivi economici, grazie alla formula Buy Now Pay Later (Cura Ora Paga Dopo), attraverso piani rateali senza interessi, distinguendosi per la sua capacità di fornire approvazioni rapide, in circa 30 secondi, senza la necessità per i clienti di presentare buste paga o altri documenti cartacei.

Nello specifico, attraverso la piattaforma Qomodo , al veterinario basta inviare un semplice link tramite email, SMS o WhatsApp, per offrire al cliente la possibilità di pagare a rate a tasso zero. In meno di 30 secondi, i clienti ricevono conferma dell'approvazione della loro richiesta di finanziamento, con un tasso di accettazione superiore al 90%. Successivamente, Qomodo si impegna a trasferire immediatamente l'intero importo dovuto al veterinario, applicando una delle commissioni più vantaggiose e trasparenti del mercato. Questo sistema minimizza i processi burocratici tipici dei finanziamenti tradizionali, eliminando la necessità di compilare moduli e attendere l'approvazione, e offrendo una soluzione agile e senza interessi.

Qomodo semplifica così la gestione degli incassi e della fatturazione, eliminando attese, incertezze e burocrazia, e permette ai professionisti del settore di dedicarsi pienamente alla loro attività, migliorando i tassi di conversione e riducendo i costi, con la certezza di pagamenti immediati Gianluca Cocco, CEO e co-fondatore di Qomodo, sottolinea: "Attraverso le nostre soluzioni di pagamento digitale, offriamo a cliniche veterinarie e professionisti gli strumenti necessari per oggi: dal POS smart tradizionale a prodotti innovativi come il Buy Now Pay Later, il Pay-by-Link e il Tap-to-Phone. Il nostro obiettivo è trasferire i vantaggi dei pagamenti digitali del mondo online direttamente ai centri veterinari, rasserenando le famiglie con animali domestici e digitalizzando un settore fondamentale come quello veterinario".

Gaetano De Maio, COO e co-fondatore di Qomodo, aggiunge: "Con una piattaforma facile da usare, trasparente e sicura, Qomodo libera i professionisti dallo stress legato alla gestione dei pagamenti, consentendo loro di concentrarsi esclusivamente sul loro lavoro. Rappresentiamo quella marcia in più per far crescere il proprio studio, fidelizzare i proprietari di animali domestici esistenti, che grazie a questa soluzione si sentono più tranquilli nel poter portare a visitare più spesso il proprio animale, e attrarne di nuovi, offrendo una soluzione di pagamento vantaggiosa e avendo una vetrina in più attraverso la piattaforma di Qomodo. Allo stesso tempo, le famiglie possono affrontare le spese per le cure veterinarie con maggiore serenità, beneficiando di servizi innovativi e di valore aggiunto".

