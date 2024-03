Comunicato Stampa: Ciambetti: “Grazie Carlo Alberto Tesserin"

(Arv) Venezia 27 mar. 2024 - “Grazie Carlo Alberto Tesserin: il tuo impegno come Primo Procuratore di San Marco e’ una lezione per tutti noi” . Così Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, saluta “un grande uomo che lascia il suo incarico dopo nove anni densi spesi nella difesa disinteressata della basilica marciana. E’ difficile non provare ammirazione per quanto ha fatto Carlo Alberto Tesserin per San Marco: ricordo bene, ad esempio, nei giorni dell’acqua grande del 2019 come si attivò da subito, coinvolgendo anche il Consiglio regionale, di cui era stato a lungo membro autorevole, per trovare sostegno e appoggio nella sua battaglia per la difesa della Basilica e se oggi Sam Marco è molto più sicura e può guardare al futuro lo dobbiamo anche a lui. Ma oltre a ciò, saluto in Carlo Alberto Tesserin una figura straordinaria di un uomo che ha speso la sua vita per il bene della comunità, un autentico maestro a cui va il mio personale e sincero grazie nella convinzione che saprà ancora esserci vicino dando il suo contributo di saggezza per il bene di Venezia, della sua Chioggia e di tutto il Veneto”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO