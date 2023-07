Comunicato Stampa: CRV - 50 anni di Regione, Presidente Ciambetti: “Il Veneto rende omaggio alla propria storia”

CRV - 50 anni di Regione: presidente Ciambetti, “Con il documentario “Una storia nella Storia” il Veneto rende omaggio alla propria storia” (Arv) Venezia 6 lug. 2023 - “Quello presentato oggi è un prodotto unico, per contenuti e linguaggio espressivo. Raccontare la storia di un’Istituzione pubblica, la Regione, non è impresa semplice: il rischio di autoreferenzialità è altissimo, così come quello di non riuscire a raggiungere un’ampia platea. Il merito e la capacità del segretario generale Roberto Valente hanno evitato entrambi i rischi, trasformando questo documentario in un’opera preziosa, che segna un discrimine e che è capace di parlare un linguaggio trasversale. Cruciale è stata poi la collaborazione di Giovanni De Luca, Direttore della sede regionale RAI Veneto, che ha messo a disposizione del progetto data-base e filmati delle teche del Tgr regionale. Il risultato è un lavoro di ampio respiro, agile, snello, articolato in dieci puntate, di estrema utilità e piacevole da vedere”.

Con queste parole il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha commentato la presentazione di “Una storia nella Storia - I primi 50 anni della Regione del Veneto”, documentario dedicato alla vita e all’attività della Regione nelle dieci legislature intercorse dal 1970, avvenuta a Palazzo Labia a Venezia.

“Per la prima volta un documentario narra le vicende di un’istituzione pubblica, la Regione, e lo fa con le voci, le testimonianze, i volti di chi in quella stessa Regione ha lavorato, credendo con convinzione nel ruolo dell’ente pubblico. Ne esce un affresco variegato, dal quale emerge come cinquant’anni non siano certo stati spesi invano: la Regione del Veneto ha svolto un ruolo importante nel contesto nazionale ed è stata un attore non di secondo piano nello sviluppo della nostra società, trasformandosi in vero e proprio motore europeo. Abbiamo a disposizione uno strumento attraverso cui poter osservare la realtà attraverso una prospettiva privilegiata: per questo credo che questo lavoro sia utilissimo, parlando a studenti, ricercatori, cittadini e, non ultimo, alla stessa classe politica. L’auspicio è che abbia grande divulgazione e che parli davvero a tutti i Veneti”. ha concluso il presidente del Consiglio. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO