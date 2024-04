Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto: mercoledì 10 aprile alle 10, presentazione par condicio elettorale 2024

Il presidente del Corecom del Veneto, Marco Mazzoni Nicoletti e il Commissario Agcom Massimiliano Capitanio presenteranno la Par Condicio 2024 per le prossime elezioni europee e amministrative mercoledì 10 aprile alle 10 a Palazzo Ferro Fini. Diretta streaming dalla pagina Facebook e dal Canale You Tube del Consiglio (Arv) Venezia 5 apr. 2024 - In vista della prossima tornata elettorale il Corecom del Veneto ha organizzato di concerto on l’Ufficio stampa del Consiglio regionale per Mercoledì 10 aprile alle ore 10 un incontro sull’applicazione della legge 28 del 2000, la cosiddetta Par Condicio , dedicato ai responsabili dei gruppi consiliari di palazzo ferro Fini, ai responsabili degli Uffici stampa delle amministrazioni pubbliche del Veneto, con particolare riguardo a Comuni e Provincie, nonché a tutti i giornalisti interessati. All’incontro di mercoledì sarà presente l’avvocato Marco Mazzoni Nicoletti, presidente del Corecom del Veneto con i membri del Comitato regionale Fabrizio Comencini, Enrico Beda, Edoardo Figoli e Stefano Rasulo , e in collegamento da remoto il Commissario AgCom Massimiliano Capitanio. Chi intende partecipare in presenza a palazzo Ferro Fini sede del Consiglio regionale del Veneto a Venezia deve comunicare il proprio nominativo via mail all’Ufficio stampa ( ufficiostampa@consiglioveneto.it) entro martedì 9 aprile. Chi intende partecipare all’evento da remoto deve comunicare all’Ufficio stampa il proprio indirizzo mail a cui verrà inviato il link di collegamento per accedere alla stanza Webex. Si potrà seguire in ogni caso la diretta streaming sia dalla pagina Facebook sia dal Canale YouTube del Consiglio regionale. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO