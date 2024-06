Comunicato Stampa: CRV - Consiglio veneto, Sesta commissione: ok ad assestamento di bilancio 2024

Sesta commissione: ok ad assestamento del bilancio 2024 e ai contributi per la Giornata dei veneti nel mondo e agli enti di ricerca storica su antifascismo e resistenza (Arv) Venezia 26 giu. 2024 – La legge di assestamento del bilancio 2024, la giornata annuale per i veneti nel mondo e il bando per la valorizzazione del patrimonio culturale dell’antifascismo e della Resistenza sono stati i temi che hanno impegnato i lavori della commissione Cultura del Consiglio veneto, nella seduta di questa settimana. La commissione, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv), ha espresso parere favorevole a maggioranza, per la parte di propria competenza, alla legge di assestamento di bilancio. Le variazioni di bilancio di competenza della commissione sono i 3 milioni in più reperiti per il diritto allo studio universitario, l’incremento di 100 mila euro per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali e i 20mila per il turismo. I rappresentanti delle opposizioni hanno espresso voto negativo e hanno contestato l’insufficienza delle risorse stanziate dalla Regione per le borse di studio universitarie e i ritardi nell’assegnazione dei fondi. “Ricordo che nell’anno accademico 2023-24 – ha puntualizzato la vicepresidente della commissione Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo) - sono 4658 gli studenti universitari che avrebbero diritto alla borsa di studio e che la riceveranno per mancanza di fondi”.

Via libera, poi, ma con il voto contrario delle opposizioni, al contributo di 10 mila euro per la Giornata dei Veneti nel mondo, che sarà celebrata in 28 luglio sulla Piana del Cansiglio, in concomitanza con il Cansiglio Day organizzato dall’Associazione internazionale Trevisani nel mondo, la mostra dedicata alle opere di bonifica realizzate dai veneti in Italia e la consegna delle onorificenze agli emigrati che hanno onorato il Veneto all’estero.

Infine, la commissione ha approvato il bando regionale che assegna per l’anno in corso 40 mila euro di contributi agli istituti, enti, associazioni o comitati che promuovono attività di studio, ricerca e di divulgazione culturale dell’antifascismo e della Resistenza, con particolare focus su quanto accaduto in Veneto tra il 1943 e il 1948. Ma al momento del voto i rappresentanti di Fratelli d’Italia sono usciti dall’aula.

