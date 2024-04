Comunicato Stampa: CRV - Il Presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti riceve il sindaco di Valona Ermal Dredha

CRV - Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti riceve Ermal Dredha, Sindaco del Comune di Valona (Arv) Venezia 4 apr. 2024 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto a Venezia, a Palazzo Ferro Fini, Ermal Dredha, Sindaco del Comune di Valona, accompagnato da Ismail Ademi, Codirettore del Programma di conversione del debito italo albanese, in una visita istituzionale di due giornate nel capoluogo lagunare. Gli incontri hanno visto anche la partecipazione ed il coinvolgimento di Pietro Bastianello, imprenditore italiano residente a Valona, della Direzione Programmazione Unitaria, della Programmazione e Gestione FESR e FSC, della Direzione Relazioni Internazionali della Regione e del Direttore Generale di Confindustria Veneto Est Gianmarco Russo. Al centro della due giorni di incontri bilaterali, la presentazione del Comune di Valona e le potenzialità di collaborazione con la Regione, soprattutto nell’ambito della progettazione europea, essendo l’Albania un paese candidato all’adesione, oltre al vaglio di collaborazioni con il tessuto socio-economico del Veneto, sia a livello locale che a livello nazionale in Albania. “Il legame esistente tra la nostra Regione ed il territorio albanese è solido e di lungo corso. Valona e l’area che ad essa afferisce, in particolare, sono state protagoniste negli ultimi anni di uno sviluppo considerevole e trasversale, in settori come quello turistico costiero, infrastrutturale, portuale e immobiliare. Credo che questo possa rappresentare un interessante assett per le potenzialità di investimento”, ha spiegato il Presidente Ciambetti. “D’altra parte, il potenziamento della collaborazione e dell’assistenza in ambito di progetti europei e altri finanziamenti comunitari è fondamentale per un paese candidato all’ingresso nella Unione Europea, che necessita di sostegno tecnico e accompagnamento per rafforzare le sue istituzioni e allinearsi agli standard Ue. In questo senso l’esperienza del Veneto, che vanta una sapiente gestione dei fondi europei ed una efficacia nell’attuazione dei progetti, può assolutamente rivelarsi cruciale per l’Albania. Non ho dubbi che il processo di adesione alla UE, una volta compiuto, possa tradursi in un contributo e in un apporto positivo da parte del paese balcanico”, ha concluso il Presidente Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO