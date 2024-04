Comunicato Stampa: CRV - Parere favorevole a Prima Commissione su variazione al bilancio regionale 2024-25

I lavori della Terza Commissione: parere favorevole alla I Comm.ne in merito alla variazione al bilancio di previsione 2024-2026; audizioni Pdl n. 171 - Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche, disciplina dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo (Arv) Venezia 10 apr. 2024 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dalla vice presidente Cristina Guarda (EV) nel corso della seduta odierna, hanno espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti al Progetto di legge regionale n. 252 d’iniziativa della Giunta regionale “Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto”. Parere alla Prima Commissione consiliare. In sintesi, con il presente disegno di legge si apporta al bilancio di previsione 2024-2026 una variazione negli stanziamenti di spesa, destinata a superare le criticità nell’utilizzo delle risorse di cui al Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Presente all’incontro l’assessore Francesco Calzavara che ha relazionato.

A seguire, la Terza Commissione ha illustrato il Progetto di legge regionale n. 248 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”. Presente all’incontro l’assessore Roberto Marcato che ha ragguagliato, sottolineando che è un provvedimento fortemente voluto e condiviso con le parti sociali.

In successione, la Terza Commissione si è espressa all’unanimità dei presenti in merito al Parere alla Giunta regionale n. 363 “Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l’intervento SRD 06 Azione 1 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. Nello specifico, l’intervento sostiene gli investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali o di tipo biotico. In particolare, è previsto il sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali negli allevamenti suinicoli per la prevenzione del potenziale produttivo aziendale dal verificarsi di epizoozie dovute al virus della Peste Suina Africana. L’importo complessivo a bando risulta pari a 5.000.000 euro a valere sulle disponibilità recate dal CSR 2023-2027 a cui corrisponde un cofinanziamento regionale.

In progressione, la Terza Commissione si è espressa a maggioranza dei presenti, in merito al Parere alla Giunta regionale n. 364 “Approvazione del Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2024.

Infine, come da programma alle 16, si è proceduto con le audizioni con i diversi portatori d’interesse, in merito al Progetto di legge regionale n. 171 di iniziativa dei consiglieri Venturini, Bet e Bozza “Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ‘Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche’ alla disciplina dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo”. Di fatto, sono trascorsi più di venti anni dall’entrata in vigore della normativa regionale, motivo per cui si ritiene necessario introdurre alcune piccole modifiche con particolare riguardo all’art. 9 della legge, che disciplina le attività dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo. Ne emerge, in sintesi, che il cosiddetto mercatino fa sinergia con e per il turismo e il commercio, fungendo da volano economico per il territorio, anche soprattutto in zone poco abitate e /o frequentate. La modifica all’art. 9 della legge, prevederebbe di passare da 6 a 12 volte l’anno il numero di svolgimento dei mercatini.

