Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione - Via libera al Parere su Pdl Museo del Vino

(Arv) Venezia 19 apr. 2023 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, si è espressa positivamente, a maggioranza e senza voti contrari, in merito ai Progetti di legge n. 182, primo firmatario il Consigliere Enrico Corsi (Lega-LV), di modifica della L. reg. n. 17/2000 istitutiva delle strade del vino e che autorizza la Giunta regionale a concorrere alle iniziative assunte dalla Fondazione del Museo del Vino di Verona, e n. 194, di iniziativa della Giunta regionale, di modifica della L. reg. n. 55/1982 sull’esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale; le due proposte legislative possono così tornare rispettivamente nelle Commissioni Terza e Quinta per la prosecuzione dell’iter istruttorio.

Rinviati alla prossima seduta l'esame del Parere alla Giunta regionale n. 267 relativo all'aggiornamento del Piano di riordino territoriale, e l'illustrazione del Progetto di legge n. 185, di iniziativa dell'esecutivo regionale, relativo a "Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e Intese Programmatiche di Area (IPA)".