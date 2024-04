Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione: sì a Giornata regionale per l’utilizzo consapevole di web e social

Sesta commissione: sì a Giornata regionale per l’utilizzo consapevole di web e social e al nuovo bando per i buoni scuola (Arv) Venezia 24 apr. 2024 - La commissione Cultura, Formazione e Turismo del Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la proposta di legge n. 253 che istituisce la “Giornata regionale per l’utilizzo sicuro consapevole della rete internet e dei social”, da organizzarsi in concomitanza con la giornata internazionale del “Safer Internet Day” istituita nel 2004 dall’Unione Europea. Il testo di legge – che passa ora al vaglio della commissione Bilancio per l’esame di sostenibilità finanziaria – mira a sostenere e valorizzare le iniziative educative e scolastiche di sensibilizzazione, formazione ed educazione dei più giovani verso le opportunità ma anche verso i rischi presenti nei nuovi mezzi di comunicazione.

La commissione ha espresso, inoltre, parere positivo - con i voti della maggioranza e la contrarietà di Pd e del Veneto che vogliamo - anche al bando regionale sui buoni scuola, che sarà aperto dal prossimo 15 maggio: come negli anni precedenti la Regione assegnerà un contributo a parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza sostenute nell’anno scolastico in corso dalle famiglie di alunni delle scuole paritarie e non, dell’obbligo e superiori, comprese le scuole professionali, che non raggiungano i 40 mila euro di reddito Isee annuo. La soglia di reddito familiare è elevata a 60 mila euro annui per gli allievi con disabilità.

Infine, l’organo consiliare ha dato il proprio via libera (astenuti i rappresentanti delle opposizioni) al disegno di legge della Giunta “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti del Veneto” (pdl n. 248), attualmente all’esame della terza commissione consiliare.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO