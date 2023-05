Comunicato Stampa: Il Presidente della Prima commissione Sandonà ha incontrato Vicepresidente del Parlamento del Kosovo

(Arv) Venezia 18 mag. 2023 - Il Consigliere Luciano Sandonà (Lega-LV), Presidente dalla Prima commissione permanente dell’Assemblea legislativa regionale, ha incontrato a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio veneto, l’ex Ministro degli Esteri ed attuale Vicepresidente del Parlamento del Kosovo Enver Hoxhaj e il Presidente della Camera di Commercio Tirana-Albania Nikolin Jaka.

A fare gli onori di casa il Segretario Generale dott. Roberto Valente e il Presidente della Prima Commissione Luciano Sandonà che hanno illustrato brevemente la storia di Palazzo Ferro Fini.

Ad introdurre l’incontro, il Consigliere Luciano Sandonà (Lega-LV), che ha sottolineato l’importanza di consolidare una relazione tra Stati, al centro del quale mettere l’imprenditoria in senso lato. Come dichiarato “In Italia e in Veneto abbiamo validissimi imprenditori albanesi e kosovari nel campo dell’edilizia e non solo ed è notizia recente l’elezione in Veneto della prima sindaca di origini albanesi”.

Il Vicepresidente del Parlamento del Kosovo Enver Hoxhaj , è intervenuto ringraziando tutti i presenti per l’accoglienza ricevuta e per la politica italiana che si dimostra vicina al popolo kosovaro ed albanese. L’incontro di oggi, certifica la grande vitalità culturale ed imprenditoriale di due Paesi che possono costruire insieme nuove prospettive di sviluppo.

Il Presidente della Camera di Commercio Tirana-Albania Nikolin Jaka , ha ricordato che ad oggi, abbiamo imprenditori albanesi, che rappresentano per l’Italia e Albania puro orgoglio. “Puntiamo al settore dell’energia e del turismo – dichiara Nikolin Jaka - come traino dell’economia. In Veneto, abbiamo circa 10 mila abitanti albanesi con una realtà demografica in crescendo.

Presente all’incontro anche il noto imprenditore Muharrem Salihu . Al termine della visita, il capo di gabinetto, Roberto Grande , ha portato i saluti del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, evidenziando il rapporto storico che lega l’Italia in un “abbraccio ai nostri fratelli d’oltre Adriatico”.

