Comunicato Stampa: Maltempo Emilia Romagna, Presidente Ciambetti: “Dal Veneto solidarietà a tutti i cittadini"

(Arv) Venezia 4 mag. 2023 - “Da parte del Consiglio regionale del Veneto e come istituzione esprimo, a nome di tutti i veneti, la più viva solidarietà e vicinanza alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal maltempo degli ultimi giorni. La macchina della Protezione Civile locale è attiva, con il Cor regionale aperto a Bologna, così come le Sale operative unificate attivate dalle prefetture delle province di Bologna, Ravenna, Modena, Reggio Emilia e Forlì Cesena: sono sicuro che la grande capacità di reazione dei cittadini e delle istituzioni consentirà di ripristinare molto presto la normalità. Il Veneto in ogni caso è a disposizione per fornire supporto e aiuto: so che nella zona di Imola è già al lavoro una squadra di Scouting della Protezione Civile del Veneto e che è stata avviata la raccolta delle disponibilità da parte dei volontari per l’allestimento della colonna mobile”.

Con queste parole il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti esprime la propria vicinanza ai cittadini dell’Emilia Romagna, colpita in questi giorni da maltempo ed esondazioni.

“Le immagini che vediamo in queste ore sono drammatiche: acqua, detriti, fango, paura, case lasciate in fretta e timore di perdere tutto. Il sentimento con cui guardo a tutto ciò è di estrema attenzione e preoccupazione: ribadisco che il Veneto c’è ed è accanto ai nostri vicini in questo momento di difficoltà che auspico possa essere al più presto superato”, conclude Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO