Comunicato Stampa: Nuovo HUB tecnologico in Friuli-Venezia Giulia

Il progetto prevede importanti investimenti nelle strutture - con la realizzazione di una nuova sede da +700mq a San Giorgio di Nogaro - e nell’organico, con l’obiettivo di accogliere nei prossimi 24 mesi almeno 70 nuovi professionisti . Nohup, nata allo scopo di creare una realtà con profonde competenze tecniche nell'ambito dello sviluppo software e dell'architettura dei sistemi, conta su 30 professionisti che operano nelle città di San Giorgio di Nogaro (UD), Milano e Torino. Nel mese di ottobre è entrata a far parte del Gruppo Havas, la multinazionale della comunicazione integrata, parte di Vivendi. “Un risultato che ci onora e ci spinge a fare sempre meglio” – dicono i fondatori, Maria Aiello e Riccardo Fabbri – “fatta di un’idea imprenditoriale proiettata al futuro che ha trovato in un team giovane e di talento la capacità di affermarsi ed entrare in una nuova dimensione sempre più globale”. Ma il percorso di crescita non intende fermarsi qui: Nohup, che conta oggi circa 500 clienti, è alla costante ricerca di nuovo personale specializzato e punta all'assunzione di 20 nuove figure di specialisti già nel corso del 2022 . About Havas Group Havas è uno dei maggiori gruppi al mondo nel settore della comunicazione. Fondato nel 1835 a Parigi, il Gruppo si avvale della collaborazione di 20.000 persone in più di 100 paesi attraverso le expertise che coprono tutte le attività di comunicazione. La missione del Gruppo è quella di costituire una meaningful difference per brand, aziende e persone. Per meglio anticipare le necessità dei suoi Clienti, Havas opera secondo un modello completamente integrato. Nei suoi 60+ Village sparsi per il mondo, i team creativi, media e healthcare & wellness lavorano in sinergia, garantendo al cliente la massima agilità e un’esperienza fluida. Il Gruppo Havas fa parte di Vivendi dal 2017. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Havas, visita il sito havasgroup.com . #MeaningfulDifference La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NOHUP