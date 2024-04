Comunicato Stampa: Presidente Consiglio Veneto: "Solidarietà alla dipendente aggredita mentre si recava al lavoro"

"La notizia dell'aggressione ad una dipendente del Consiglio regionale nei pressi di Campo San Gallo non lontano dalla nostra sede di Bacino Orseolo è un fatto gravissimo, ed esprimo la mia personale e affettuosa vicinanza e quella di tutto il Consiglio regionale del Veneto alla nostra collaboratrice aggredita quest'oggi in quello che ha tutte le caratteristiche di un atto di violenza immotivata" Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta così "l'aggressione nelle vicinanze di Campo San Gallo ad una nostra dipendente che si stava recando al lavoro. Da quanto ho potuto ricostruire, i colleghi l'hanno immediatamente assistita e convinta a recarsi in ospedale dove le sono state diagnosticate delle lesioni guaribili in cinque giorni. Ringrazio anche la Guardia giurata di servizio che non ha esitato nel soccorrere la nostra collaboratrice contribuendo a individuare l'aggressore responsabile di questo atto ignobile: ringrazio anche i Carabinieri che sono intervenuti prontamente e hanno fermato l’uomo che, da quanto si sa, è un volto noto alle Forze dell’Ordine. Dagli esami ospedalieri, l'esclusione di traumi gravi alla nostra dipendente è importante, ma credo che la vera ferita non facile da superare sarà quella dell'atto violento subito e per questo ribadisco la mia personale solidarietà e vicinanza oltre alla ferma condanna per quanto è accaduto" La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO