Comunicato Stampa: Prima commissione, via libera a proposte candidatura a pubblici incarichi di competenza regionale

(Arv) Venezia 7 mag. 2024 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, riunitasi oggi durante la pausa dei lavori dell’Assemblea legislativa, ha dato il via libera per l’Aula alle proposte di candidatura in ordine alla designazione dei rappresentanti nei Consigli Territoriali per l’immigrazione di Venezia, Verona e Rovigo, dei membri supplenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Esu di Verona, Venezia e Padova, di un componente esperto in materia di agricoltura e foreste della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione in Provincia di Treviso, di un componente supplente nel Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari, di tre componenti effettivi e due supplenti nel collegio sindacale dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (ORAS), di un tecnico esperto supplente nell’ambito della Consulta regionale per lo sport, e di un componente in rappresentanza della Regione del Veneto nel Comitato Consultivo Fondo Immobiliare Etico “Veneto Casa”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO