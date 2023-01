Comunicato Stampa: Proteggere le api per proteggere la vita!

Le api sono un genere di insetti impollinatori che riveste un ruolo cruciale per l'ecosistema del nostro pianeta e non solo per quanto riguarda la produzione di miele . Negli ultimi anni, molti paesi nel mondo sono diventati teatro di numerosi fenomeni di aumento della mortalità delle api e di spopolamento degli alveari, destando la profonda preoccupazione di molte associazioni ambientaliste mondiali. Cerchiamo di esaminare perché l'innalzamento della mortalità delle api rappresenta un serio pericolo per la vita sulla terra, perché sono così importanti e cosa possiamo fare per invertire questa preoccupante tendenza. A tal proposito ti invitiamo a leggere l’articolo: perché le api sono importanti . Salvaguardare le api è diventata la missione di quest’anno infatti " Regalare Miele; Il Trend del 2023 "è stato un articolo scritto dopo alcuni sondaggi che hanno dato un esito a favore del sostegno nei confronti di questi insetti. Anche per il regalo di San Valentino quest’anno non puoi sbagliare! Le api, innanzitutto, sono di vitale importanza per garantire abbondanza nella produzione alimentare; si stima, infatti, che un terzo dipenda proprio dall'impollinazione delle api. È stato dimostrato che il 70% delle 115 colture agrarie di maggior rilevanza mondiale beneficiano dell'impollinazione delle api a un livello tale che l'incremento monetario annuo derivato dalla loro attività ammonta a circa 260 miliardi di dollari. Inoltre, si stima che grazie al contributo degli insetti impollinatori, la produzione agricola mondiale sia aumentata circa del 30% negli ultimi 50 anni. Le api giocano quindi un ruolo decisivo per garantire il benessere alimentare di gran parte della popolazione mondiale. Già questo basterebbe a giustificare l'allarme delle organizzazioni ambientaliste, ma l'utilità di questi insetti non si ferma qui. Aziende italiane come la Natiflow svolgono un grande lavoro di sensibilizzazione, tanto che è stata annovera tra le aziende agricole che produce il miglior miele italiano .

In effetti oggi acquistare dai migliori venditori di miele significa supportare una causa di sostenibilità per la vita sulla terra. ci sono idee regalo a base di miele o confezioni regalo molto interessanti, sia come regali di Natale , anche come decorazioni natalizie , regali di San Valentino o tante altre occasioni. A tal proposito abbiamo scritto un articolo dedicato sulle idee regalo particolari . Le attività delle api contribuiscono alla creazione di vari prodotti: polline , cera alla propoli e, ovviamente, il miele, alimento molto importante per via delle sue proprietà benefiche. Ti invitiamo a leggere un articolo molto interessante sui benefici del miele . Nella medicina naturale, viene consigliato per mantenere in salute il sistema circolatorio, digerente e respiratorio, mentre le sue proprietà antibatteriche e antiossidanti sono tutt'oggi oggetto di studi scientifici approfonditi. Come le api producono il miele? Innanzitutto, le api succhiano il nettare, che viene mescolato ad appositi enzimi, di cui il principale è l'invertasi, che avvia il processo di trasformazione del saccarosio in fruttosio e glucosio. Giunta nell'alveare, l'ape rigurgita il nettare e, attraverso un processo chiamato trofallassi, (un "passaggio di mano" del nettare di ape in ape) esso perde l'umidità e si carica di enzimi. La disidratazione del nettare prosegue fino al raggiungimento di un tasso di umidità compreso tra il 16 e il 23%, che permette la perfetta conservazione del miele, che viene posto in strati sulle pareti delle celle dell’alveare; questo servirà poi da nutrimento per le api. La produzione di miele è però solo un aspetto dell'impollinazione. Quest’ultima, infatti, è un'operazione importantissima per il funzionamento della biosfera; analizziamola maggiormente in dettaglio nel prossimo paragrafo. Tra i mieli più apprezzati abbiamo sicuramente il miele di acacia , le proprietà del miele di sulla , i benefici miele di eucalipto , il miele di castagno o il tanto apprezzato miele di arancio . Il miele e i prodotti delle api sicuramente oggi rappresentano ina delle idee regalo originali più apprezzate.

Le api, attraverso l'impollinazione, si occupano del mantenimento della biodiversità della flora planetaria. Essendo un processo privo dell’intervento umano, le api svolgono un ruolo cruciale nella riproduzione delle piante. La fecondazione dei vegetali, che avviene tramite l'incontro tra il polline e il gamete femminile alla base del fiore, è l'evento che dà inizio alla crescita del frutto. Se dunque le api si estinguessero , non ci sarebbe più frutta. Si stima che solo in Europa le api siano responsabili dell'impollinazione di oltre 4000 specie vegetali. Senza impollinazione, dunque, i fiori smetterebbero di riprodursi, di dar vita a nuovi germogli, e, con la morte della maggior parte delle specie vegetali (considerando che le api sono responsabili dell'impollinazione di almeno il 70% delle specie vegetali esistenti), il pianeta diverrebbe in poco tempo inadatto alla vita. Per questi motivi, gli insetti impollinatori sono estremamente importanti, e bisogna fare tutto il possibile per proteggerli. Acquistando miele online , sosteniamo il lavoro di piccole aziende agricole che salvaguardano le api ci fanno dono di questo oro naturale. Infatti, il miele è da sempre uno degli alimenti più apprezzati sia come ingrediente in cucina che come rimedio naturale, a patto sia "estratto" in modo naturale, ma questo è facilmente intuibile dalla cristallizzazione del miele .

Prima di passare a questo argomenti ci teniamo a darvi informazioni importanti sui valori nutrizionali dei prodotti dell’apiario. Infatti, ecco alcuni link interessati a tal proposito: valori nutrizionali del miele , valori nutrizionali del polline , valori nutrizionali della propoli . Recenti studi hanno dimostrato come solo in Europa il 9,2% delle specie di api rischiano l'estinzione , così come un terzo delle specie di insetti in generale. Il cambiamento climatico e l'inquinamento sono i principali responsabili di questo squilibrio. Particolarmente dannosi sono l'intensificazione del settore agricolo automatizzato e l'aumento dell'uso di pesticidi chimici. Ciò contribuisce a portare i tassi di estinzione delle api da 100 a 1000 volte la norma, e questo rischia di far scomparire circa il 35% delle specie di impollinatori invertebrati. Anche il riscaldamento globale è senza dubbio una minaccia per la sopravvivenza di queste specie. La crisi climatica sta modificando l'ordinario ciclo dell'ecosistema, rendendo le api vulnerabili e meno produttive. Cosa possiamo fare per invertire la tendenza? Sicuramente la ripresa dell'apicoltura in Italia e nel mondo è una misura fondamentale per salvaguardare questi insetti . Per garantire il futuro delle api, e di conseguenza anche del genere umano, i governi dovrebbero ridurre le emissioni di CO² del 65% entro il 2030. In particolare, la salvaguardia delle api dovrebbe avvenire anche attraverso la riprogettazione agricola, la diminuzione dell'uso di pesticidi chimici ed il ripristino degli habitat naturali. Per concludere se tutti noi, anche nelle piccole scelte quotidiana ci impegnassimo a seguire delle direttrici comportamentali più eco sostenibili, riusciremmo non solo a proteggere le api, ma anche il nostro pianeta e quindi la nostra vita.

