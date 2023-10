Comunicato Stampa: Quarta commissione – Auditi sindaco e comandante Polizia Locale del Comune di Jesolo

(Arv) Venezia 19 ott. 2023 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega-LV), ha ascoltato Christofer De Zotti, sindaco del Comune di Jesolo, e Claudio Vanin, comandante della Polizia locale cittadina, per acquisire informazioni in ordine alla presenza di venditori abusivi nelle spiagge del litorale e per approfondire gli effetti negativi prodotti dal fenomeno sul turismo.

In merito, il presidente Zanoni , da una parte ha messo in risalto come “l’attività svolta dal Comune di Jesolo, volta soprattutto all’informazione alla prevenzione, ha prodotto risultati apprezzabili per arginare il fenomeno del commercio abusivo”, dall’altra ha precisato che “resta un problema non indifferente, ovvero la mancata riscossione delle sanzioni amministrative comminate ai commercianti abusivi, che va oltre le competenze dei Comuni e che andrebbe affrontata a livello normativo”.

Per il vicepresidente Bet, “il Comune di Jesolo può rappresentare un esempio di best practice per contrastare il fenomeno del commercio abusivo, in quanto da anni ha cercato di prevenirlo anziché rincorrerlo, grazie a iniziative come il volantinaggio multilingue, un sistema di videosorveglianza, il sequestro di beni contraffatti e una costante attività della Polizia Locale. Questo, ha determinato una diminuzione del fenomeno”.

È stata quindi illustrata, dal presidente Zanoni, primo firmatario, l’Interrogazione a risposta in commissione n. 54, “Quali provvedimenti ha preso la Giunta regionale per diminuire i rischi corruttivi”, sottoscritta anche dai consiglieri Dem Anna Maria Bigon, Chiara Luisetto e Francesca Zottis. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO