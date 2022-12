Comunicato Stampa: Serie A Baseball 2023: San Marino difenderà il suo titolo in un campionato a 30 squadre

In merito alle ricostruzioni apparse sui media negli ultimi giorni, a volte alquanto fantasiose, relative a "scontri" fra la Federazione e la società San Marino ASD e, più dettagliatamente, fra il Presidente Andrea Marcon e Alberto Antolini, si conferma che non sono mai stati interrotti i rapporti fra le parti e che, anzi, gli stessi sono sempre proseguiti, pur nella diversità di vedute, nel massimo rispetto e cortesia, come confermato anche in occasione di recenti interviste. In data odierna, la società San Marino ASD ha confermato la propria partecipazione al campionato di serie A 2023 dopo che la stessa aveva provveduto nei termini al versamento della quota di iscrizione per la partecipazione al massimo campionato di baseball italiano, dove difenderà il titolo conquistato nel 2022 al termine di una delle serie di finale più appassionanti della storia. Considerate le defezioni registrate al momento dell'iscrizione (Dragons di Castelfranco Veneto e Academy of Nettuno), il Consiglio Federale della Fibs provvederà ad apportare delle modifiche alla formula che non subirà in ogni caso alcun stravolgimento. Nei prossimi giorni verranno fissati degli incontri per illustrare tali modifiche alle società partecipanti. Il campionato 2023 vedrà quindi al via 30 formazioni: La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Federazione Italiana Baseball Softball