Comunicato Stampa: Sesta commissione: primo ok a Pdl a favore di turismo fluviale

(Arv) Venezia 7 feb. 2024 - La commissione Cultura e Turismo del Consiglio veneto, guidata dalla presidente Francesca Scatto (Lega-Lv) e dalla vicepresidente Elena Ostanel (Vcv), ha espresso un primo ok alla proposta di legge n. 151 di valorizzazione e promozione del turismo fluviale e di sostegno alle comunità rivierasche, prima firmataria Laura Cestari (Lega-Lv) e sottoscritta dai colleghi della coalizione di maggioranza. Si attende ora il parere di compatibilità normativa e finanziaria della commissione Bilancio. Il testo di legge in discussione intende promuovere le vacanze fluviali e la fruizione turistica dei corsi d’acqua, dei percorsi e dei borghi rivieraschi, con l’obiettivo di sostenere una filiera di attività e di servizi che valorizzano il patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, archeologiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche delle comunità rivierasche, a partire da quelle nelle aree economicamente più fragili del Veneto. L’iniziativa legislativa punta a istituire la Giornata regionale del turismo fluviale la terza domenica di aprile, con il coinvolgimento di scuole, pro loco, enti locali. Per finanziare la giornata, promuovere lo sviluppo del turismo fluviale e per i relativi investimenti infrastrutturali il finanziamento annuo previsto ammonta a 350 mila euro.

Parere favorevole, da parte della commissione, anche all’istituzione dell’elenco regionale delle scuole di musica (pdl 228), proposto dal vicepresidente del Consiglio Nicola Finco . Il progetto di legge – una volta superato il giudizio della prima commissione sulla compatibilità finanziaria e approvato definitivamente dall’aula – consentirà di rendere detraibili nella dichiarazione dei redditi le spese di iscrizione a scuole musicali e conservatori sostenute dalle famiglie, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi.

Semaforo verde, inoltre, alla proposta presentata dal presidente della terza commissione Marco Andreoli in materia di Blue Economy, cioè di “uso razionale delle risorse connesse al sistema idrico regionale, formazione e lavoro per lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare” (pdl 169). Si sono espressi a favore i rappresentanti di maggioranza, astenuti quelli di opposizione: il voto finale per l’aula spetta ora alla terza commissione.

Infine, la commissione ha iniziato l’esame del Piano turistico annuale 2024, documento di programmazione sul quale – in attesa della presenza dell’assessore di comparto - si pronuncerà nelle prossime sedute. Il piano, che ha una dote finanziaria complessiva di 3 milioni e 700 mila euro, programma le azioni regionali a sostegno del settore. Tra gli impegni più significativi del piano 2024, il programma regionale di marketing e promozione turistica che assorbirà l’85 per cento delle risorse disponibili. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO