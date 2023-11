Comunicato Stampa: Terza commissione - audizioni e via libera al DEFR 2024-2026 e Nota di Aggiornamento 2024/26

(Arv) Venezia 15 nov. 2023 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dalla vice presidente Cristina Guarda (EV) nel corso della seduta odierna, ha sentito in audizione i soggetti portatori di interessi, in merito a: Proposta di deliberazione amministrativa n. 72 d’iniziativa della Giunta regionale “Adozione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-2026; Progetto di legge regionale n. 230 d’iniziativa della Giunta regionale “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”; Progetto di legge regionale n. 231 d’iniziativa della Giunta regionale “Legge di stabilità regionale 2024”; Progetto di legge regionale n. 232 d’iniziativa della Giunta regionale “Bilancio di previsione 2024-2026”.

Nelle audizioni, sono emersi vari temi con specifico carattere di urgenza, sintetizzati nelle parole chiavi qui di seguito riportate: settore pesca; granchio blu; controllo ittico; costi impattanti nel settore cerealicolo; aziende agricole; cambiamenti climatici; viticoltura; flavescenza dorata delle vite; settore forestale; certificazione bio; influenza aviaria; peste suina africana; zootecnia; prodotti fitosanitari; inquinamento acque; ricariche falde; genetica bovina; made in Italy; agricoltura; guerra russo-ucraina; siccità; inflazione; transizione green; denatalità; invecchiamento popolazione; carello della spesa; economia circolare e sostenibile; imprenditoria giovanile; politiche venatorie; misure a sostegno delle imprese; comunità energetiche; federalismo fiscale; assistenza agli anziani; maggiore accesso al sistema del credito; consorzi di bonifica; risorse Pnrr; risorse dello Stato. Il Presidente della Terza Commissione Marco Andreoli , a nome di tutta la Commissione ha ringraziato i soggetti portatori di interesse presenti in aula, per l’importante contributo e soprattutto per l’immane lavoro che ogni realtà ha illustrato con particolare sintesi di concetti e puntuale argomentazione. Anche la Vice presidente della Terza Commissione Cristina Guarda , ha espresso soddisfazione e sottolineato che le indicazioni ricevute dai presenti in aula sono state chiare.

Con riferimento alla deliberazione amministrativa n. 64 d'iniziativa della Giunta regionale "Adozione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-2026, e alla deliberazione amministrativa n. 72 d'iniziativa della Giunta regionale "Adozione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024-2026, la Terza Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei voti. Nello specifico, si parla di un documento complesso che rappresenta tutta l'attività dell'Amministrazione regionale articolato in obiettivi strategici e obiettivi operativi prioritari trasversali. In dettaglio, la spesa prevista è associata alle 19 Missioni incardinate nelle seguenti aree: Servizi istituzionali, generali e di gestione; Ordine pubblico e sicurezza; Istruzione e diritto allo studio; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali; Politiche giovanili, sport e tempo libero; Turismo; Assetto del territorio ed edilizia abitativa; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Trasporti e diritto alla mobilità; Soccorso civile; Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Tutela della salute; Sviluppo economico e competitività; Politiche per il lavoro e la formazione professionale; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Relazioni con le altre Autonomie territoriali; Relazioni internazionali.