Comunicato Stampa: Terza commissione: proseguito l’esame dell’ordinamentale 2024

(Arv) Venezia 18 set. 2024 - La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal vice presidente Renzo Masolo (EV), nel corso della seduta odierna, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: Progetto di legge regionale n. 275 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia”, che ha portato la Commissione a proseguire nell’esame dell’articolato con specifiche integrazioni e/o modifiche.

Presenti alla seduta, l’assessore allo Sviluppo Economico, Energia, Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato, l’assessore a Fondi UE, Turismo, Agricoltura, Commercio estero, Federico Caner, e l’assessore al Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e pesca, Cristiano Corazzari.

A seguire, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti in merito alla PDA n. 81 - Approvazione del Bilancio Consolidato 2023. Di fatto, il Bilancio consolidato della Regione del Veneto rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento. Il Bilancio consolidato costituisce, inoltre, uno degli strumenti attraverso cui la Regione del Veneto intende perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati. Di rilievo il risultato economico d’esercizio che è stato pari ad euro 115.066.490, 67.

Anche per il PAGR n. 418 “Approvazione dei bandi di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRA 20, SRA 02 e SRA 06 attivati come "Pacchetto Ottimizzazione Ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue - POA" del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti.

Via libera anche per il PAGR n. 423 “Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRH 03, SRH 04 e SRH 05 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116”. La Commissione si è espressa con voto favorevole all’unanimità dei presenti.

Per quanto riguarda il Progetto di legge regionale n. 294 di iniziativa dei consiglieri Andreoli, Formaggio, Bet, Cecchetto, Cestaro, Dolfin, Maino, Pan, Rizzotto, Sponda, Vianello e Zecchinato “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, la Commissione ha proseguito nell’esame del testo.

