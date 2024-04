Comunicato Stampa: Terza edizione del Concorso ‘I Giovani, nuovi testimoni della memoria’

(Arv) Venezia 19 apr. 2024 - Si è riunita oggi, a palazzo Ferro Fini, la commissione giudicatrice, presieduta dal Segretario Generale del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Valente, della terza edizione del Concorso ‘I Giovani, nuovi testimoni della memoria’, rivolto a tutti gli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di II° del Veneto, invitati a presentare elaborati digitali di carattere letterario, fotografico, video-cinematografico, musicale e teatrale, incentrati sul tema della Memoria e della consapevolezza della Shoà.

La commissione, composta di persone indicate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto, appronterà una graduatoria dei lavori presentati e segnalerà i vincitori.

La Cerimonia di premiazione avrà luogo a Venezia, presso la sede del Consiglio regionale, entro il mese di maggio 2024.

Il monte premi totale del concorso è di € 8.500,00, così suddiviso: 1° premio €. 3.000,00; 2° premio €. 2.000,00; 3° premio €. 1.000,00; Premio del pubblico (novità di questa terza edizione) €. 1.000,00.

Sono, inoltre, previsti 3 segnalati, a discrezione della Commissione, ai quali andrà un premio all’istituto di € 500,00 ciascuno.

Con riferimento al Premio del pubblico, gli utenti del web potranno votare gli elaborati in concorso attraverso il sito www.testimonidellamemoria.it entro e non oltre martedì 23 aprile 2024.

Il Consiglio regionale del Veneto ha bandito il Concorso, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Veneto, per dare attuazione alla Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5, ‘Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria’.

Alla terza edizione del Concorso, riferita all’anno scolastico 2023/2024, hanno partecipato quattro Istituti: Algarotti di Venezia, Scarpa di Motta di Livenza, Munari di Vittorio Veneto (che ha presentato tre progetti: due video e un PDF) e Obici di Oderzo.

