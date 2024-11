Comunicato Stampa: Un nuovo Sole365 apre nel quartiere Vomero di Napoli

Napoli, 14 Novembre 2024 Un nuovo Sole365 apre nel quartiere Vomero di Napoli Il 14 Novembre, alle ore 9:00, apre un nuovo punto vendita Sole365 nel cuore del quartiere Vomero, in via Kerbaker 26 a Napoli. Questo supermercato, che si estende per oltre 850 mq su ben due piani, rappresenta la soluzione ideale per vivere lo shopping quotidiano in un ambiente confortevole, con una vasta gamma di prodotti di qualità.

Anche in questo nuovo punto vendita l'attenzione ai Reparti Freschi è un must have: dal reparto frutta e verdura, alla gastronomia, dalla macelleria alla pescheria. Qui potrete acquistare prodotti di prima scelta, frutto di una selezione attenta dei nostri collaboratori con l’impegno nel garantire tutta la qualità e la genuinità seguendo i principi della Dieta Mediterranea.

Il nuovo punto vendita Sole365 di Via Kerbaker è anche il luogo adatto per trovare il vino perfetto per un’occasione speciale: presso l’enoteca al piano inferiore, ci sarà il sommelier sempre a disposizione dei clienti, per raccontare storie, sapori e tradizioni del vino e per suggerire gli abbinamenti migliori.

Il vero punto di forza di Sole365? La politica dei prezzi bassi, valida tutto l'anno. Grazie alla filosofia Every Day Low Price, i clienti possono contare su prezzi sempre convenienti, senza doversi preoccupare di inseguire promozioni limitate e offerte speciali prima che scadano.

Presso il nuovo punto vendita Sole365 sarà attivo il servizio di spesa online, attraverso la piattaforma CosìComodo, con la possibilità di farsi recapitare comodamente a casa i prodotti scelti. Per chi ama fare acquisti al punto vendita ma non vuole rinunciare alla comodità, può usufruire gratuitamente, con un importo di almeno 30€, del servizio di consegna della spesa a domicilio.

Le comodità non finiscono qui, Sole365 offre il parcheggio gratuito, con una spesa minima di 50€, presso il Garage Autovomero e ti aspetta sempre aperto, con orario continuato, dalle 7:00 alle 22:00 da lunedì a domenica.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Il brand Sole365, di proprietà di AP Commerciale s.r.l., è una catena di supermercati presente in Campania con oltre 80 punti vendita e più di 4.000 collaboratori. Parte del gruppo Megamark e socia di Selex, Sole365 è la prima realtà nel Sud Italia a proporre la filosofia dell’Every Day Low Price, garantendo ai propri consumatori i prezzi bassi 365 giorni l’anno.

