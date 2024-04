Il 25 aprile Anpi e Cgil in piazza con i Modena City Ramblers

PESCARA. Una serie di attività ideate per onorare una giornata dall'alto valore storico e simbolico, una ricorrenza molto importante all'insegna della inclusione per dare risalto e valore al mondo delle realtà sociali, sindacali, politiche e dell'associazionismo che animano l'antifascismo. Per gli organizzatori si tratta di "una grandissima festa fatta di socialità, dibattiti e musica, pensata nell'anno degli Ottantesimi della Liberazione di Pescara e dell'Abruzzo organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale, un importante momento partecipativo espressione di tutte le R-Esistenze della città. La giornata si chiuderà con il concerto gratuito dei Modena City Ramblers".

"Quest'anno abbiamo voluto organizzare un 25 aprile ancor più importante - ha dichiarato Luca Ondifero segretario generale Cgil Pescara - , c'è una deriva autoritaria che interessa il nostro Paese e non solo, in questo preciso momento storico bisogna dare un segnale molto importante. Bisogna affermare con decisone i valori della nostra Costituzione".

"Nulla è definitivo - ha dichiarato il presidente dell'Anpi Pescara Nicola Palombaro - valori come democrazia e libertà

vanno difesi ogni giorno, con il nostro impegno. Ricordiamoci che siamo sotto attacco, la nostra Costituzione è sotto attacco, stanno cercando di svuotarla dal di dentro. Sarà una giornata di ricordo, di dibattiti, impegno ma anche di festa"