Auto bruciate tre volte sotto casa, il caso diventa nazionale

MONTESILVANO. Arriva sugli schermi nazionali il caso delle auto bruciate sotto casa al barista di Montesilvano in via Zambesi che hanno già conquistato la cronaca locale. Il programma tv Le Iene si è interessato della vicenda nella puntata di mercoledì su Italia Uno.

L'inviato Luigi Pelazza parla di Luca, che si è visto bruciare le auto per ben tre volte. Nella puntata si punta l'indice contro un vicino di casa, che si trova ora in carcere per altri motivi. Tutto sarebbe partito, secondo Luca, dopo l'installazione di alcune telecamere di sicurezza.