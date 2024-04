Ciak, si gira "Scacco alla rondine": il corto sulla Coppa Acerbo / FOTOGALLERY

PESCARA. Sono iniziate le riprese del cortometraggio "Scacco alla rondine", omaggio al centenario della Coppa Acerbo, poi Circuito di Pescara. Il docufilm accompagnerà la manifestazione celebrativa motoristica e rimarrà ai posteri. Le riprese a cura della Pro Loco Pescara Aternum sono coordinate da Pino Assorgi, scrittore della sceneggiatura di "Scacco alla rondine", affiancato dai video operatori Andrea e Lino Mercadante e dalla voce narrante di Antonio Di Loreto.

Le immagini vengono girate nel Convento Michetti di Francavilla al Mare, in uno storico palazzo affrescato di Chieti, a Villa Obletter a Torrevecchia Teatina, all'Aurum di Pescara, in vari punti dell'ex Circuito come le famose curve " occhi bianchi ", a Spoltore dove Nuvolari inventò la derapata... (sbandata controllata) e lungo il famoso "Chilometro lanciato" del percorso.

A pochi giorni dall'avvio ufficiale dei 100 giorni al 13 luglio 2024, giornata del Centenario della Coppa, con il countdown sullo schermo di piazza Salotto a Pescara che ha visto sul palco il pilota di F1 abruzzese Jarno Trulli insieme al presidente dell'organizzatore Old Motors Club d'Abruzzo Fabio Di Pasquale partono le riprese del cortometraggio che vede la partecipazione anche di tanti personaggi in abiti d'epoca e le storiche Alfa Romeo: la prima auto vincitrice con un giovane Enzo Ferrari alla guida e il modello "Pescara", in onore della gara e in ricordo della "favola motoristica" come ricordava Edoardo Tiboni, affiancato da un emozionato Francesco Santuccione, storico giornalista sportivo, cultore del Circuito di Pescara.