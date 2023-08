Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Carlo Mazzone

ASCOLI PICENO. E' morto oggi ad Ascoli Piceno Carlo Mazzone, storico allenatore dell'Ascoli e di tante altre squadre. Aveva 86 anni. Conosciuto come Sor Carletto, era il detentore di record di panchine in serie A: 792 quelle ufficiali, 797 considerando anche i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Nella stagione 1990-91, con il Pescara in serie B, è stato per un breve periodo anche sulla panchina del Delfino.