Nasce in Abruzzo la Federazione Italiana Pickleball

MONTESILVANO. Venerdì 20 maggio, nello studio del notaio D'Ambrosio di Montesilvano, è stata costituita la Federazione Italiana Pickleball (Fipick). Sono state poste così le basi per il processo istituzionale, della Nuova disciplina sportiva (Nds), volto al riconoscimento del Pickleball quale Disciplina sportiva associata (Dsa) del Coni, secondo l'iter previsto dal Regolamento dei riconoscimenti ai fini sportivi delle Dsa (approvato dal Consiglio nazionale del Coni con deliberazione n° 1454 del 30/11/2011).

La già esistente Associazione italiana Pickleball (Aip), insieme al Pickleball Roma Club, con sede a Frascati, sottoscrivono e depositano l'atto costitutivo e lo statuto, divenendo i fondatori della Fipick.

Il presidente Zelindo Di Giulio, abruzzese di Tocco da Casauria, già a capo dell'Aip, eserciterà le funzioni di responsabilità apicale interfacciandosi con gli altri sei membri del Consiglio federale: il maestro nazionale di tennis ed ex giocatore ATP Marcello Molinari con delega a commissario nazionale per lo sviluppo e la promozione, nonché vice-presidente vicario; la professoressa di educazione fisica Elisabetta Bianchi, anch'essa vice-presidente con delega di direttrice del Centro studi e ricerche; Fulvio Matteoni, responsabile relazioni istituzionali di Decathlon Italia, con nomina a direttore generale esecutivo; Marco Iacuone, tecnico internazionale di pickleball e istruttore di tennis, con delega a commissario tecnico nazionale formazione e istruzione; il tecnico nazionale di tennis Marco Marte, con delega a direttore tecnico delle squadre nazionali; il biologo e leader della classifica nazionale Giancarlo Iacuone (insieme al fratello Marco ndr), con delega a Commissario Nazionale Anti Doping ed Integrità Sportiva.

Il pickleball in Italia è stato praticato per la prima volta, nel 2017, a Tocco da Casauria, ridente cittadina dell'entroterra pescarese dove sono svolte anche due edizioni dell'Italian Open International Tournament of Pickleball.

“Tocco da Casauria è come Bainbridge per gli Usa, ovvero la capitale del pickleball in Italia”, sottolinea Di Giulio, “abbiamo voluto che fosse stata qui la sede legale della Federazione, per un riconoscimento identitario del pickleball italiano legato all'Abruzzo. Si sta lavorando con le istituzioni affinché il territorio di Tocco da Casauria venga dotato di un centro federale nazionale, con una struttura dedicata specificatamente al pickleball che potrà ospitare ogni anno l'evento principe, ovvero l'Italian Open”.