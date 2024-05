Oggi scatta il Giro, attesa per le tappe abruzzesi

TORINO - Il Giro d'Italia con il grande favorito Tadej Pogacar, scatta oggi dalla Reggia Venaria, ed è atteso in Abruzzo sabato con l'ottava tappa che scatterà da Spoleto per arrivare in salita a Prati di Tivo (km 153 - dislivello 3.850 m.) e proseguire domenica 12 maggio con la Avezzano-Napoli di km 206 e dislivello 1.150. Dopo il giorno di riposo, e una frazione tutta campana (Pompei - Cusano Mutri), il 15 maggio (mercoledì), l'undicesa tappa tornerà in Abruzzo dalla provincia di Benevento, da Foiano di Valfortore. Arrivo a Francavilla al Mare dopo 203 km e un dislivello di 1.450 m. Si tratta dunque di una tappa che porta sull'Adriatico attraversando il Molise: dall'appennino molisano fino a Termoli, dove poi si prenderà la statale Adriatica fino all'arrivo, percorrendo il Vastese e transitando per Fossacesia. Gli ultimi 80 km saranno diritti e piatti per una volata praticamente certa, come l'ultima volta in città nel 2001. Allora vinse, in una volata ristretta però causa pioggia, Ellis Rastelli, nell'anno dell'altra Grande Partenza in Abruzzo (il giorno prima c'era stato il cronoprologo Montesilvano - Pescara) ad anticipare quella del 2023. Giovedì 16 maggio la tappa scatterà da Martinsicuro e raggiungerà Fano.

IL TEAM ABRUZZESE AL GIRO-E -Il team ciclistico Enjoy Abruzzo rappresenterà l’intera regione lungo le strade d’Italia in occasione dell’edizione 2024 del giroE. Si tratta di una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. Organizzata da RCS Sport, è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana. Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l’evento farà vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa rosa, di cui ricalca il percorso; a cambiare sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore.

Capitana del team Enjoy Abruzzo sarà Alessandra Fiore, atleta e triatleta, Ambassador AIRC, che guiderà la squadra fino all’arrivo a Roma, coadiuvata dai team manager Maurizio Formichetti e Claudio Di Dionisio e con l’organizzazione tecnico logistica del tour operator abruzzese Bikelife/Isytravel. Ogni giorno, al villaggio di partenza, sarà possibile visitare l’area hospitality della squadra all’interno del paddock e del Fun Village, dove sarà possibile ricevere brochure, gadget e cartine dell’Abruzzo cicloturistico.