Le autostrade chiuse di notte, guarda dove e quando

TERAMO. Nuova serie di chiusure notturne sulle autostrade abruzzesi.

A24 ASSERGI COLLEDARA SAN GABRIELE. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, dalle ore 22 dei giorni lunedì14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 giugno alle ore 6 dei giorni successivi, è disposta la chiusura al traffico della carreggiata est dell’autostrada A24, tra gli Svincoli di Assergi e di Colledara/San Gabriele, in direzione Teramo. Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, i veicoli provenienti da L’Aquila/Roma/A25 e diretti verso Teramo devono obbligatoriamente uscire dall’A24 presso lo Svincolo di Assergi.

Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo/Giulianova si consiglia di utilizzare l’itinerario alternativo costituito dall'autostrada A25 Torano – Pescara, proseguire il viaggio sull’A14 in direzione Ancona fino allo svincolo di Giulianova/Teramo e, tramite la superstrada SS80, raggiungere Teramo; in alternativa si consiglia di uscire dall’A24 tramite lo Svincolo di L’Aquila Est, percorrere la SS17 e la SS153 (Piana di Navelli) sino a raggiungere lo Svincolo di Bussi, entrare in A25 e percorrerla in direzione A14 sino allo svincolo di Giulianova, da dove è possibile raggiungere Teramo tramite la superstrada SS80; ulteriore itinerario alternativo è costituito dal seguente percorso: uscire dall’autostrada A24 allo Svincolo de L’Aquila Ovest, percorrere la SS80 per il Valico delle Capannelle, proseguire lungo la SS150 e immettersi in autostrada A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano.

A14 BOLOGNA TARANTO. A causa dei lavori di manutenzione delle gallerie "Ponte da Capo", "Solagne" e "Colle Pino", in orario notturno, dalle 22 di martedì (15 giugno) alle 6 di mercoledì (16 giugno) chiude il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna. Di conseguenza, saranno inaccessibili le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est". In alternativa Autostrade consiglia i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Atri Pineto.

A24 TORNIMPARTE. Strada dei Parchi avvisa che, a causa degli interventi di adeguamento sismico della carreggiata est del viadotto Sant’Onofrio in prossimità dello svincolo di Tornimparte, al km 84+950 dell’autostrada A24, fino alle ore 24 del 31 agosto è chiusa al traffico la rampa che collega il casello di Tornimparte alla carreggiata ovest dell’A24. Di conseguenza è vietato il transito ai veicoli diretti verso Roma provenienti dalla viabilità ordinaria. Allo stesso modo e in contemporanea viene chiusa al traffico _ ai veicoli provenienti da L’Aquila/Teramo e diretti verso Tornimparte o Campo Felice _ anche la rampa di uscita dalla carreggiata ovest dell’A24. Nel periodo indicato la circolazione autostradale continua ad essere garantita nei due sensi di marcia con deviazione su una rampa.

GALLERIA ROVIANO A24. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, a partire dalle ore 16 del 28 maggio, è riaperta al traffico, in entrambi i sensi di marcia, la galleria Roviano sulla direttrice Roma-L’Aquila dell’autostrada A24, tra i chilometri 41,355 e 42,052. Dopo accurate verifiche, la riapertura della galleria in piena sicurezza è stata realizzata installando una struttura provvisoria in cemento armato della lunghezza di circa 160 metri, che le maestranze hanno chiamato “cubotto”. La struttura è stata approvvigionata, trasportata e installata in meno di tre settimane.

L’operazione, viene considerata un vero e proprio intervento di manutenzione “a cuore aperto”, e Strada dei Parchi spiega che è stata resa possibile grazie ad un ingente investimento, "in coerenza con quanto era già stato fatto al momento di gestire il problema della galleria del Gran Sasso, con l’unico scopo di non creare turbative in un momento di agognata riapertura". La circolazione garantita in entrambe le direzioni a Roviano consente una migliore percorribilità in previsione dell’aumento del traffico tra l’ultimo fine settimana di maggio e la festività del 2 giugno, oltre che per l’allentamento delle misure restrittive agli spostamenti causa Covid. La struttura provvisoria viene poi smontata per eseguire i lavori di manutenzione alla volta del tunnel. Al tempo stesso Strada dei Parchi comunica che, "proseguono tutte l’attività di ispezione delle gallerie secondo le nuove linee guida, in modo da offrire agli utenti in transito la massima sicurezza e regolarità di percorrenza".