Strade e autostrade chiuse, guarda dove e quando

PESCARA. Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, Anas provvede a rimuovere, a partire dal 23 luglio e fino al 5 settembre, 435 cantieri degli 800 presenti sulla rete stradale e autostradale di competenza. Parallelamente è stata programmata una intensa attività informativa, con l’impiego di molteplici canali di diffusione, per l’informazione all’utenza. Tuttavia restano alcune chiusure determinate dai lavori in corso. Vediamo quali in Abruzzo.

A24 CARSOLI VICOVARO. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, per lavori di manutenzione, dalle 22 del 6 settembre alle ore 6 del giorno successivo, chiude la tratta autostradale tra lo svincolo di Vicovaro/Mandela e lo Svincolo di Carsoli/Oricola in entrambe le direzioni di marcia. Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da A25/AQ/TE viene disposta un’uscita obbligatoria allo svincolo di Carsoli, mentre per i veicoli provenienti da Roma c'è l'’uscita obbligatoria allo svincolo di Vicovaro/Mandela, da dove possono proseguire sulla SS5 Tiburtina/Valeria come itinerario alternativo.

PESCARA, PONTE FLAIANO. Chiusa per lavori fino al 10 settembre prossimo la rampa di accesso al Ponte Flaiano da via Aterno direzione sud-nord, con conseguente divieto di transito sulla carreggiata lato mare del ponte stesso. Chiusa anche la rampa di uscita verso via Aterno direzione nord-sud.

ASSE ATTREZZATO CHIETI-PESCARA. Lavori dell'Anas fino al 10 settembre sul raccordo autostradale Chieti Pescara (asse attrezzato), e la strada statale 16 dir C, cioè il tratto che va dall’innesto con la tangenziale per Montesilvano e piazza della Marina.

A24 TORNIMPARTE. Strada dei Parchi avvisa che, dalle ore 14 del 13 agosto al 6 settembre, riaprono temporaneamente al traffico entrambe le rampe dello svincolo di Tornimparte verso la carreggiata ovest dell’A24, in entrata verso Roma e in uscita dalla A24: "La carreggiata Ovest del Viadotto S. Onofrio, già sismicamente adeguata, viene aperta al traffico in entrambe le direzioni per consentire il completamento della carreggiata Est senza condizionare il pieno funzionamento dello svincolo di Tornimparte e senza intralciare la circolazione dei veicoli in entrambe le direzioni".

Completata la parte più impegnativa dei lavori di messa in sicurezza di entrambe le carreggiate del viadotto S. Onofrio. La completa riapertura dello svincolo è stata programmata per favorire la circolazione nel periodo estivo e per raggiungere questo primo obiettivo Strada dei Parchi afferma di aver impiegato le migliori risorse disponibili nel minor tempo possibile: "Come da programma, all’inizio del mese di settembre lo svincolo viene di nuovo configurato in apertura parziale, in modo da permettere il collegamento strutturale con le due carreggiate entro la fine di novembre ed evitare possibili disagi al traffico con l’avvento della stagione invernale".

Sempre Strada dei Parchi segnala che Google Maps segnala erroneamente la chiusura del tratto autostradale di Tornimparte, quando invece la tratta è percorribile in entrambe le direzioni su una sola corsia e permangono le chiusure delle rampe dello svincolo: in entrata in autostrada per il traffico diretto verso A25/RM e in uscita dall’autostrada per il traffico proveniente da AQ/TE.

CIRCONVALLAZIONE PESCARA-MONTESILVANO. A causa dei lavori di manutenzione dell'Anas è stata prorogata a fine ottobre la chiusura della galleria San Giovanni (direzione sud) lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano, in direzione Pescara. Inizialmente la data della riapertura era il 26 agosto, poi slittata al 30 settembre e adesso alla fine di ottobre. Il traffico è deviato sull'altra galleria in doppio senso di marcia ed è interdetto ai Tir (mezzi superiori alle 7,5 tonnellate) tra le ore 6 e le 22. Per i mezzi pesanti diretti a nord c'è l’uscita obbligatoria allo svincolo di Pescara – via Prati; per quelli diretti a sud è consentito entrare in Tangenziale dallo svincolo di Spoltore che può essere raggiunto dalla viabilità comunale. Gli automobilisti che entrano in tangenziale dallo svincolo di Santa Filomena e diretti a sud sono obbligati ad andare verso nord e di girare al primo svincolo utile di Montesilvano colle.