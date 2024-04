Strade, Traforo e autostrade chiuse, i cantieri sull'A14 / GUARDA DOVE E QUANDO

A24: TRAFORO GRAN SASSO. La concessionaria Strada dei Parchi avvisa che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per la notte tra il 18 e il 19 aprile, la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi - Colledara/San Gabriele in direzione Teramo prevista dalle ore 22 del 18 aprile alle ore 6 del 19 aprile viene annullata e rinviata dalle ore 22 del 22 e 23 aprile alle ore 6 giorni successivi.

I veicoli provenienti da AQ/A25/RM e diretti verso Teramo devono obbligatoriamente uscire dall’A24 allo svincolo di Assergi e proseguire sulla SS80, in direzione Teramo, per rientrare in autostrada attraverso lo svincolo di Colledara/San Gabriele (non consigliato) oppure allo svincolo di Basciano per proseguire verso Teramo. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo/Giulianova si consiglia di utilizzare l’itinerario alternativo costituito dall'autostrada A25 Torano – Pescara, proseguendo il viaggio sull’A14 in direzione Ancona fino allo svincolo di Giulianova/Teramo e, tramite la superstrada SS80, raggiungere Teramo; in alternativa si consiglia di uscire dall’A24 tramite lo svincolo di L’Aquila Est, percorrere la SS17 e la SS153 (Piana di Navelli) per entrare in autostrada A25 allo svincolo di Bussi e percorrerla in direzione A14 sino allo svincolo di Giulianova per raggiungere Teramo tramite la superstrada SS80; ulteriore itinerario alternativo è costituito dal seguente percorso: uscire dall’autostrada A24 allo svincolo dell’Aquila Ovest, percorrere la SS80 per il Valico delle Capannelle, proseguire lungo la SS150 e immettersi in autostrada A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano.

RIAPERTI I CANTIERI DOPO PASQUA, LE ALTRE PAUSE. Autostrade per l’Italia ha concertato con le Istituzioni territoriali, e sotto la supervisione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un calendario di lavorazioni che prevede finestre di sospensione dei cantieri nei periodi di maggiore esodo, al fine di agevolare i flussi di traffico e mitigare l’impatto sugli utenti.

TANGENZIALE PESCARA-FRANCAVILLA E A14 GRATIS. A causa della chiusura per cedimento e dei conseguenti lavori nella galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla è deviato sulla Statale 16. Il provvedimento vale fino al dissequestro della galleria e quindi fino ai successivi lavori di ristrutturazione. Dalla mezzanotte del 3 aprile scatta il pedaggio gratis sull'A14 tra Pescara sud / Francavilla e Pescara ovest / Chieti e viceversa fino al 30 giugno.

SP 10 PELIGNA RAIANO-VITTORITO. A causa dei lavori di ripulitura scarpate, decespugliamento, potatura e abbattimento alberi, la Provincia dell'Aquila chiude fino a sabato 6 aprile, la SP 10 Pelign» (Raiano - Vittorito) dal km 06+400 al km 10+900, dalle ore 8 alle ore 18. Gli automobilisti possono transitare nella strada provinciale che collega Corfinio a Raiano.

STRADA PROVINCIALE 36 L'AQUILA. All'Aquila chiusa la strada provinciale 36 in direzione Monticchio Fossa. Slitta a oltre la fine dell'anno la data della riapertura inzialmente prevista dalla Provincia al 30 novembre.

CHIETI, STATALE 656 VIADOTTO SAN MARTINO. Rallenta la viabilità sulla strada statale 656 a causa dei lavori dell’Anas sui piloni del viadotto San Martino. L’Anas fa sapere che il traffico è limitato per i mezzi con un peso fino a 7,5 tonnellate. Il cantiere dura circa otto mesi quindi almeno fino a maggio 2024. Per evitare traffico e imbottigliamenti l’Anas consiglia percorsi alternativi lungo via Colonnetta, in direzione Chieti Scalo e verso Francavilla.

A14 CANTIERI. La concessionaria Autostrade per l'Italia avvisa che i cantieri sono operativi nel tratto compreso tra Pedaso e Vasto Sud secondo il calendario condiviso con le Regioni. Sono interventi che rientrano nel programma nazionale di ammodernamento e potenziamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti negli ultimi anni sulla rete in gestione. I lavori - il Piano ha preso il via nel 2020 - nel tratto abruzzese interessano in particolare la galleria Colle Marino Nord e i viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione Nord. Il piano, frutto di un interlocuzione tra Aspi e Mit, viene aggiornato trimestralmente.

I lavori - il Piano prese il via nel 2020 - sono finalizzati all'ammodernamento delle gallerie e dei viadotti e alla sostituzione delle barriere bordo ponte. Nel tratto abruzzese, in particolare, le attività, in questa fase, riguardano la galleria Colle Marino Nord e i viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione Nord. Tra Pescara sud e Vasto sud invece sono operativi cantieri per attività di manutenzione ordinaria. Tutte le attività sono portate avanti attraverso l’installazione di uno scambio di carreggiata,con l’utilizzo di una corsia. Per alcuni cantieri e in alcune fasi di lavorazioni, è prevista la possibilità di rendere transitabile una corsia aggiuntiva nella direzione di marcia con flussi intensi.

STATALE 16 COSTA DEI TRABOCCHI. Traffico a senso unico alternato sulla Statale 16 a causa di lavori dell'Anas in due ponti in prossimità delle località La Foce e Cavalluccio tra Rocca San Giovanni e Fossacesia. Il traffico è gestito in automatico dai semafori.

PROVINCIA CHIETI, STATALE FRENTANA. A seguito delle condizioni metereologiche avverse, che hanno interessato l'intero territorio regionale ed in particolare il bacino idrografico dell'Aventino, Anas (Gruppo FS Italiane) effettua verifiche tecniche sul ponte Aventino 3 situato al km 57,539 della SS 84 "Frentana", in provincia di Chieti. Dal 26 maggio, fino a cessata esigenza, chiude al traffico il ponte per poter eseguire le verifiche tecniche. Il traffico proveniente da Lanciano viene deviato su viabilità locale al km 58,350 della SS 84 Frentana. Per il traffico proveniente da Guardiagrele sarà attiva la deviazione su viabilità locale al km 56,670 della SS 84 Frentana.

RIGOPIANO-FARINDOLA. La strada provinciale 8 che da Farindola conduce a Rigopiano è chiusa da maggio. Le forti piogge l’hanno fatta franare in più punti. Per raggiungere Rigopiano dal versante pescarese viene consigliato di passare da contrada Vicenne o da contrada Macchie.

PROVINCIALE 11 AQUILANA. A causa del cedimento del ponte sul fiume Aterno in direzione di Molina Aterno, la Provincia dell'Aquila ha interrotto la circolazione sulla strada provinciale 11.

RIMBORSO PEDAGGI. Autostrade per l'Italia ricorda che è attivo il nuovo servizio “Cashback con targa”, valido sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia. Il servizio rende più semplice e automatico il rimborso anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio: sarà sufficiente registrarsi sulla app Free To X, per ricevere in automatico i rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti ai cantieri.

Il cashback viene riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 attuali) dovuto ai cantieri, per viaggi fino ai 99 Km.