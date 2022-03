L'addio di Ortona a Di Bartolomeo: «Ha fatto la storia del lido Riccio» 

ORTONA. Il lido Riccio piange Antonio Di Bartolomeo, storico balneatore del litorale ortonese. È morto nell’ospedale di Pescara, a 79 anni. Un lutto che colpisce l’intera città, dove l’uomo era molto conosciuto. La sua attività imprenditoriale in una delle località più frequentate della costa di Ortona, lo hanno reso un vero e proprio punto di riferimento per i bagnanti del posto e non solo. Tanti i giovani che affollano il suo stabilimento, il Lido Riccio, così come sono numerose le attività organizzate. Tra queste i tornei di basket, che d’estate richiamano i ragazzi nei campetti sulla spiaggia.

Ma Di Bartolomeo non si è distinto solo per la sua attività al mare, visto che prima ancora è stato un commercialista. La sua professione lo ha portato ad essere per tantissimi anni al vertice del collegio dei revisori dei conti della cantina sociale di Ortona, nel periodo di massimo splendore dell’azienda cooperativa. Di lui, inoltre, si ricorda l’esperienza politica, iniziata già dagli anni Settanta. Esponente di spicco della Democrazia cristiana, è stato assessore con l’allora sindaco Fulvio Della Loggia. Negli stessi anni si è candidato anche al Parlamento, capolista nella circoscrizione Abruzzo con Remo Gaspari. Prese diverse migliaia di preferenze ma non bastarono per essere eletto alla Camera dei Deputati. Alla fine degli anni Novanta subentrò nella giunta di Gianfrancesco Puletti e, successivamente, fu eletto con l’Udc nel primo mandato del sindaco Nicola Fratino.

Tanti i messaggi di cordoglio che arrivano in queste ore: tutti descrivono il 79enne come una persona buona e generosa. Lascia la compagna di vita Piera Di Nicolantonio. I funerali si sono svolti nella cattedrale di San Tommaso. (a.s.)

