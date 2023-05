Comunicato Stampa: Ciambetti: “Luca Sartori di Nove ed Enrico Zonta, di Cassola primi e secondi a olimpiadi matematica

(Arv) Venezia 12 mag. 2023 - “Le probabilità di vincere le Olimpiadi di Matematica non sono molte anche per uno studente particolarmente preparato: ma che si classifichino primo e secondo in questa competizione due studenti dello stesso liceo, questo mi sembra veramente altamente improbabile, se non ‘against all odds’ come direbbe Carlo III d’Inghilterra. Così proprio ‘contro ogni previsione’ Luca Sartori di Nove ed Enrico Zonta, di Cassola, entrambi del Liceo ‘Da Ponte’ di Bassano, si sono classificati primo e secondo ai Campionati di Matematica, noti appunto come Olimpiadi, rispettivamente con 42 punti su 42 e 38 su 42: una impresa eccezionale, un segnale bellissimo che dal loro liceo, dal bassanese, viene mandato a tutti i nostri giovani”. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , non ha dubbi: “Non sono solo arrivati ai vertici dello studio di una scienza complessa ma che tiene le chiavi del futuro, ma hanno dimostrato la grande capacità della loro scuola, dei loro insegnanti. Complimenti dunque A Luca Sartori ed Enrico Zonta, ma anche complimenti alle loro famiglie, ai loro insegnanti e alla loro scuola, il liceo ‘Da Ponte’, perché credo che l’affermazione dei due giovani sia frutto di uno straordinario lavoro che ha visto più attori: certo, Luca ed Enrico hanno messo il loro genio, la loro straordinaria fantasia e intelligenza che caratterizza i ricercatori matematici, ma va riconosciuto anche il merito di chi ha creduto in loro ed è stato in grado di far emergere al meglio i loro indubbi e incredibili talenti. Direi allora – continua Ciambetti – un ‘bravi’ elevato all’ennesima potenza e complimenti meritatissimi: sono arrivati alla finale dopo aver superato le selezioni dei Giochi di Archimede, con 150 mila partecipanti, e quindi le fasi provinciali da cui sono emersi solamente i 301 finalisti che si sono sfidati a Cesenatico. Insomma, hanno sbaragliato una concorrenza a dir poco vasta. Se Luca Sartori non era esattamente uno sconosciuto, visto che era arrivato terzo nella finale dello scorso anno e che aveva tenuto anche, nel settembre 2022, una lezione durante uno stage alla prestigiosa Normale di Pisa sul ‘The Method of Moving Points’, una complicatissima teoria matematica, Enrico Zonta, che è al quarto anno, potrà puntare al massimo gradino nel 2024. Adesso Luca Sartori nel mese di Luglio rappresenterà sicuramente l’Italia alle Olimpiadi mondiali in Giappone ma anche Enrico Zonta ha buone possibilità di entrare nel team dei top matematici italiani inviati nel paese del Sol Levante. Da parte mia, li aspetto a Venezia perché è giusto che il Consiglio regionale premi questi de ragazzi, simbolo del migliore Veneto che vede in loro la dimostrazione delle autentiche potenzialità dei nostri giovani nei quali dobbiamo credere veramente e scommettere anche ‘against all odds’ perché, come dimostrano Luca ed Enrico, le doti per affermarsi le hanno tutte”.

