Comunicato Stampa: Consiglio Veneto: approvate mozioni su cave, Tpl e gestione rifiuti

(Arv) Venezia 20 feb. 2024 - Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, con 31 voti favorevoli e 9 astenuti, la mozione n. 458 con la quale il primo firmatario Alberto Bozza (Forza Italia) auspica che la Giunta si attivi al fine di istituire una cabina di regia per coordinare le varie attività da porre in essere per una regolata attività estrattiva con particolare riguardo all'utilizzo dei sottoprodotti e dei residui della lavorazione delle cave e della trasformazione della pietra naturale del distretto del marmo per la loro ricomposizione ambientale a fine attività.

Di seguito, sono state approvate all’unanimità la mozione n. 269, illustrata in Aula dal primo firmatario Jonatan Montanariello (Partito Democratico), e sottoscritta anche da esponenti dei gruppi consiliari di maggioranza, che auspica il sostegno della Regione nelle fasi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto pubblico locale, e la risoluzione n. 113, presentata da Roberto Bet (Lega-LV), a sostegno della candidatura della città di Treviso come capitale italiana della cultura 2026. Via libera anche alle mozioni n. 493, primo firmatario il consigliere Bozza (FI), e 490, presentata dal consigliere di Lega-LV Filippo Rigo, le quali, a proposito della discarica di Caluri nel comune di Villafranca di Verona, chiedono rispettivamente che la Regione ascolti le istanze delle amministrazioni locali per garantire la tutela ambientale, e lo stop al nuovo impianto. Sono state respinte le mozioni n. 472, illustrata dalla consigliera del Pd Anna Maria Bigon e rubricata “100 milioni per sostenere continuità assistenziale e ricettività dei centri di servizio a fronte di una domanda in costante crescita”, n. 480, presentata dalla prima firmataria, la consigliera de Il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel, volta a dichiarare l'area della Venezia Insulare come zona 'disagiatissima' per favorirne l'insediamento di nuovi medici di medicina generale, e n. 481, di analogo contenuto, a prima firma della vicepresidente dell’assemblea legislativa Francesca Zottis (Pd). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO