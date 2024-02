Comunicato Stampa: Consiglio Veneto: ok a mozioni su Rocca Monselice, circolazione crediti derivanti da bonus edilizi

(Arv) Venezia 6 feb. 2024 - L’assemblea legislativa regionale, durante la seduta di oggi, ha dato il via libera, con 27 voti favorevoli e 10 contrari, alla mozione n. 428, illustrata dal presidente della Prima commissione permanente del Consiglio veneto Luciano Sandonà (Lega-LV), volta a impegnare l’esecutivo regionale a portare a termine il prima possibile l’ascensore della Rocca di Monselice, la cui realizzazione è rimasta sospesa per il blocco ultradecennale dei lavori e a proposito della quale è intervenuto anche l’assessore Francesco Calzavara che ha rappresentato lo stato dell’arte dei lavori svolti e in via di realizzazione.

Approvata con 25 voti favorevoli e 8 astenuti anche la mozione n. 470, presentata dal primo firmatario, il consigliere di Forza Italia Alberto Bozza, per favorire la circolazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, al fine di agevolare la liquidità delle imprese. Via libera unanime alla mozione n. 390, illustrata dal primo firmatario, l'esponente di Lega-LV Laura Cestari, che impegna la Giunta regionale a farsi portavoce presso il ministero competente per approdare in tempi rapidi a un nuovo contratto di lavoro in materia di vigilanza privata che contempli ulteriori aumenti salariali e a migliorare la formazione professionale. Approvata all'unanimità anche la mozione n. 474, presentata dalla consigliera de Il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel, che impegna la Giunta regionale a chiedere all' Ente Parco dei Colli Euganei le motivazioni che l'hanno portato a dare parere positivo all'operazione urbanistica prevista nell'area 'Ex-Cima' di Monteortone in Comune di Teolo (PD) e a valutare ogni iniziativa utile per tutelare l'interesse ambientale e della comunità locale.