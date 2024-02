Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, via libera al programma di attività 2024 del Comitato regionale per comunicazioni

(Arv) Venezia 6 feb. 2024 - Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità, confermando il voto già espresso in sede di Prima commissione, la proposta di deliberazione amministrativa n. 71 relativa al programma di attività per il 2024 del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto (Corecom), relatore, il consigliere di Lega-LV Roberta Vianello.

La L. Reg. n. 18/2001, istitutiva del Corecom, definisce il Comitato - istituito presso il Consiglio regionale - come organo di consulenza e gestione della Regione, nonché di controllo e garanzia, in materia di comunicazioni che, nell'attuale composizione (presidente, avv. Marco Mazzoni Nicoletti, vicepresidente Fabrizio Comencini, componenti Enrico Beda, Edoardo Figoli e Stefano Rasulo), eserciterà le proprie funzioni fino al termine della legislatura. Il Comitato, come ricordato anche dal relatore, svolge funzioni proprie e delegate stabilite da norme legislative o regolamentari nazionali e regionali, o derivanti da deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'Agcom, di cui è organo funzionale. Oltre allo sviluppo dei temi legati alla regionalizzazione dei servizi pubblici di telecomunicazione e radiotelevisione, il Corecom, su delega dell'Autorità, svolge funzioni di governo, garanzia e controllo di rilevanza locale sul sistema delle comunicazioni, tra cui la conciliazione e la definizione delle controversie tra utenti ed enti gestori dei servizi di comunicazione elettroniche, nonché l'esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale. Inoltre, il Corecom gestisce i fondi ministeriali, assegnati alla Regione del Veneto, per i rimborsi alle emittenti radiotelevisive relativi alla trasmissione di messaggi elettorali autogestiti a titolo gratuito (MAG) durante le campagne elettorali e referendarie, con particolare riferimento anche alle regole della par condicio elettorale, tenuto conto che nel corso del 2024 i veneti saranno chiamati al voto per l'elezione del Parlamento Europeo e per il rinnovo di circa il 60% dei sindaci e dei consigli comunali. Tra le attività, in parte già avviate, che il Comitato proseguire e sviluppare, eventualmente anche con un percorso pluriennale: lo sviluppo di iniziative di media education, in particolare come azioni strumentali a quelle da sviluppare in tema di contrasto al cyberbullismo; la comunicazione e l'informazione agli utenti e al pubblico interessato sulle attività e le iniziative del Corecom, anche attraverso la realizzazione di convegni e seminari; l'implementazione del sito internet del Corecom mediante l'inserimento di nuove funzionalità afferenti alle funzioni proprie