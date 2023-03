Comunicato Stampa: CRV - Alessandra Sponda presenta la 23 esima edizione della ‘Granfondo 3 Valli' Tre Valli’,

(Arv) Venezia 14 mar. 2023 - Il Consigliere- segretario Alessandra Sponda (Lega/LV), nel corso di una conferenza stampa a palazzo Ferro Fini, ha presentato la 23^ edizione della ‘Granfondo Tre Valli’, manifestazione di mountain bike, programmata per domenica 26 marzo.

N el suo intervento, Sponda ha sottolineato che “la ‘Granfondo 3 Valli’ è un evento sportivo di due giorni, molto impegnativo, che si svolge lungo un percorso ad anello. È l’occasione per mettere in luce tutte le bellezze delle Colline dell’Est Veronese: tre vallate meravigliose, che si dipanano tra vigneti, uliveti, corti rurali e percorsi costruiti con il supporto delle amministrazioni comunali di Tregnago, Illasi, Cazzano di Tramigna e Mezzane di Sotto, grazie anche al prezioso lavoro dei numerosi volontari. Come Consiglio regionale del Veneto siamo stati molto contenti di offrire il nostro patrocinio a questa manifestazione, in quanto genera un indotto molto importante per lo sviluppo del territorio, promuove una immagine positiva e garantisce visibilità nazionale e internazionale, grazie alla partecipazione di atleti provenienti dall’Italia e dall’estero”.

Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Misto) ha messo in risalto come “il territorio collinare dell’Est Veronese non ha nulla da invidiare ad altre zone magari più rinomate. Abbiamo la storia, le bellezze paesaggistiche e l’enogastronomia di qualità. Possiamo offrire ai turisti un’offerta diversificata, che non si trova altrove: percorrendo pochi chilometri si può passare dalle Dolomiti alla pianura. Credo però che sia importante che le istituzioni pubbliche supportino l’attività dei privati per consentire al territorio di crescere attraverso uno sviluppo sostenibile”.

Simone Scandola , coordinatore del Comitato organizzatore, ha spiegato che “la ‘Granfondo’ è una gara amatoriale di mountain bike che coniuga l’evento agonistico con la promozione territoriale. Le Colline dell’Est Veronese sono caratterizzate da dolci salite e da percorsi adatti anche ai neofiti. Esse racchiudono eccellenze enogastronomiche, come i pregiati vini esportati in tutto il Mondo, senza dimenticare l’olio, le ciliegie ed altri frutti della terra che meritano di essere promossi ed apprezzati. Ci siamo dovuti fermare due anni a causa della pandemia, ma quest’anno siamo stati premiati dall’ottimo numero di partecipanti. Ricordo che siamo il terzo evento più partecipato d’Italia. Cerchiamo di portare avanti un lavoro di squadra, con il supporto delle amministrazioni comunali coinvolte. E vogliamo sempre offrire novità: quest’anno, parallelamente alla ‘Granfondo’ di 43 chilometri, organizzeremo un’area team e un’area espositiva, oltre a due iniziative. La prima si svolgerà domenica 26 marzo, in concomitanza con la celebrazione della Giornata regionale per i Colli Veneti: le Pro Loco di Tregnago e Cogollo organizzeranno una camminata che partirà poco prima della partenza ufficiale della ‘Granfondo’ alla scoperta del nostro territorio. Inoltre, sabato 25 marzo, ci sarà un giro in bicicletta per godere in modo lento delle bellezze paesaggistiche. Il nostro obiettivo principale è far vivere le Colline dell’Est Veronese tutto l’anno”.

Mauro Finetto , ex ciclista professionista e coordinatore del progetto KM Experience, ha sottolineato come “l’evento serve a promuovere il nostro territorio che sembra fatto apposta per andare in bici. Organizziamo tour con biciclette a pedalata assistita per consentire anche alle persone meno allenate di godere dei paesaggi, coinvolgendo le famiglie in weekend in cui affianchiamo all’offerta sportiva quella turistica”.

Ercole Storti , consigliere del GAL Baldo Lessinia, ha ricordato “l’investimento di 1milione e 700 mila euro per predisporre percorsi ciclo pedonali utili ad attrarre turisti”.

Hanno infine preso la parola Maria Luisa Guadin , Sindaco del Comune di Cazzano di Tramigna, Simone Santellani , Sindaco del Comune di Tregnago, e Giovanni Carrarini , Sindaco del Comune di Mezzane di Sotto, i quali hanno evidenziato come la manifestazione possa contribuire allo sviluppo turistico, economico e sociale di un territorio che offre molto, anche per la vicinanza a importanti città d’arte e al Lago di Garda.

Ricordiamo che le 'Granfondo' sono manifestazioni sportive dove amatori e professionisti si mescolano, ognuno con propri obiettivi e finalità, per pedalare su un anello circolare della lunghezza compresa tra i 40 e 60 km. Il percorso della 'Granfondo Tre Valli', in particolare, misura 43 km, con 1290 metri di dislivello. Ideata e coordinata dall'Associazione Bi@Bike, la 'Tre Valli' è ormai conosciuta come la Granfondo più partecipata d'Italia, con sportivi che nelle precedenti edizioni sono giunti da fuori regione e persino dall'estero. Da sottolineare come, nell'edizione del 2019, quella pre-Covid, la 'Tre Valli' è stata la terza manifestazione del settore più partecipata, con 2063 arrivati su un totale di 2500 iscritti. La manifestazione rappresenta dunque, non solo un appuntamento di notevole interesse sotto il profilo sportivo, ma anche un'occasione di promozione del territorio da un punto di vista turistico: l'indotto generato da partecipanti, accompagnatori, famiglie e appassionati richiamati in valle durante i due giorni di eventi e le settimane immediatamente precedenti è considerevole. L'obiettivo è rendere permanente e fruibile durante tutto l'arco dell'anno il percorso, anche alla luce delle numerose richieste pervenute in tal senso al Comitato organizzatore. Di concerto con i Comuni coinvolti dal percorso (Tregnago, Illasi, Cazzano di Tramigna e Mezzane di Sotto), l'idea sarebbe quella di tabellare permanentemente il tracciato di gara ed effettuare dei tratti di raccordo, con apposizione di apposite bacheche illustrative, in ogni piazza centrale dei quattro Comuni toccati. Tra le diverse iniziative allo studio, realizzare una APP fruibile su mobile, con l'inserimento dei punti di interesse, e la promozione di attività ricettive e commerciali per sfruttare l'indotto dell'evento 365 giorni l'anno e dare così ulteriore slancio alla ricaduta sul territorio. Per la buona riuscita dell'evento, è mobilitata una squadra di oltre 350 volontari, coordinati dal gruppo storico composto da Anselmi Armando, Bravi Giorgio, Dal Forno Renzo, Giorgio Scardoni e Sabrina Erabondi, che organizzano l'evento da oltre 20 anni. Nel corso degli anni, Castagnetti Giacomo, Fiorentini Andrea, Scandola Simone e Stefanelli Marco si sono uniti al gruppo. L'evento è supportato da diverse associazioni che collaborano attivamente per garantire gli elevati standard di sicurezza richiesti. Prezioso il contributo offerto dalle diverse sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. Tra le attività che fanno da corollario all'evento sportivo, è stato allestito l'Expo Village, in cui saranno mostrate tutte le novità tecniche. Inoltre, grazie all'Event Show, gli appassionati potranno entrare in contatto diretto con gli organizzatori dei migliori eventi di mountain bike d'Italia e scoprire i territori che li ospitano.