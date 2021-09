Comunicato Stampa: CRV - Approvato l’Ordinamentale 2021: semplificazioni in materia di governo del territorio

(Arv) Venezia 14 set. 2021 - Il Consiglio regionale del Veneto, dopo aver completato l’esame dell’articolato e della relativa parte emendativa (articoli 11, 12, 13 e 14), ha approvato a maggioranza, con 33 voti favorevoli e 8 contrari, il Progetto di legge n. 50 della Giunta, che contiene disposizioni di adeguamento ordinamentale, anno 2021: vengono introdotte semplificazioni in materia di governo del territorio, sicurezza idraulica, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporto pubblico, ambiente e gestione dei rifiuti. La proposta normativa era già stata licenziata dalla Seconda commissione consiliare. E’ stato acquisito il parere favorevole del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) ed è presente la clausola di neutralità finanziaria. In continuità con l’indirizzo seguito nel corso della passata legislatura, vengono previste norme di semplificazione, manutenzione e adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie. In dichiarazione di voto, le forze di minoranza hanno sottolineato che non tutti gli articoli della proposta normativa in esame presentano carattere ordinamentale, annunciando così il voto negativo “anche se il provvedimento, grazie ai nostri emendamenti, è stato migliorato”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO