Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Attività consiliari in streaming per gravidanza, maternità e paternità"

(Arv) Venezia 28 mar. 2023 - “Oggi il Consiglio regionale del Veneto ha approvato quella che considero una vera e propria legge di civiltà: si introduce infatti, in via ordinaria, la possibilità per le consigliere e i consiglieri di partecipare in modalità telematica alle sedute del Consiglio e dei suoi organi, in particolare nei casi di gravidanza, maternità e paternità. Un provvedimento grazie al quale la conciliazione dell’attività istituzionale con le esigenze familiari e l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare non saranno più considerate delle eccezioni ma delle modalità di lavoro volte a diventare consuete e abituali. Gravidanza, maternità e paternità non devono infatti essere percepite come fonte di impedimento allo svolgimento delle funzioni consiliari, quanto piuttosto come occasioni in cui eventi di importanza cruciale nella vita di ognuno possano rappresentare una duplice opportunità, sia per fare in modo che il proprio mandato elettivo possa essere proseguito e svolto in modo continuativo, sia perché l’assemblea legislativa possa sfruttare appieno le potenzialità delle tecnologie informatiche e telematiche”. Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti commentando l’approvazione da parte dell’assemblea legislativa della Proposta di regolamento interno n. 3, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, primo firmatario lo stesso Presidente Ciambetti, volta alla modifica dell’art. 131 del Regolamento interno.

"Se il Covid-19 - prosegue il Presidente - ha lasciato un'indubbia eredità, con conseguenze pesanti in ambito familiare e sociale, ci ha tuttavia consentito di imparare a guardare alla tecnologia come ad uno strumento virtuoso, utile e capace di supportare quotidianamente la vita, personale e professionale, di ognuno di noi". "Essere un pubblico amministratore capace - conclude Ciambetti - significa lavorare nell'interesse della collettività, guardare alla società come luogo di impegno e confronto: ritengo che quanto approvato oggi vada esattamente in questa direzione".