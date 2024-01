Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Concittadino morto per influenza suina: liberare risorse per ricerca e formazione”

Ciambetti: “Un concittadino morto per influenza suina: credo che i nostri medici abbiano fatto tutto il possibile, ma questo caso dimostra quanto sia importante liberare risorse per la ricerca e la formazione” (Arv) Venezia 9 gen. 2024 - “Ancora una volta la sanità ci ricorda quanto importante sia la prevenzione, quanto contino i nostri comportamenti e abitudini: ciò non di meno si rimane scossi, davanti alla morte anzitempo di un concittadino di 47 anni colpito da influenza suina. Porgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza ai suoi familiari” Così Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale. “Sono sicuro che i medici vicentini, i rianimatori e quanti si sono succeduti nel tentativo di salvare la vita a questo nostro concittadino hanno fatto tutto il possibile, tutto quello che era nelle loro capacità e possibilità. Abbiamo molto da capire e moltissimo da approfondire nella scienza medica: la salute non ha prezzo, ma la sanità ha costi reali e credo sia giunto il momento per l’Unione Europea di liberare da vincoli di bilancio e da tetto di spesa i costi sostenuti almeno nel campo della ricerca e formazione, liberando così risorse che sono vieppiù necessarie”.

