Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti invitato dall’ambasciato del Brasile per anteprima del Padiglione Brasile a Biennale

(Arv) Venezia 21 apr. 2022 - "Non si rimane indifferenti davanti all'installazione 'Com o coração saindo pela boca / With the heart coming out of the mouth / Con il cuore che esce dalla bocca' dell'artista brasiliano Jonathas de Andrade curato da Jacopo Crivelli Visconti in questa Biennale 2022". Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , è stato invitato dall'ambasciatore brasiliano in Italia, Helio Vitor Ramos Filho, all'anteprima del Padiglione Brasile alla Biennale di Venezia. "Ciò che colpisce è questa intensa ricerca dell'artista sulla cultura popolare partendo dalla memoria personale affronta le contraddizioni della modernità e del mondo contemporaneo per scoprire come si modella oggi l'identità del singolo e della comunità. Una installazione riuscita che, come dicevo, non lascia indifferenti. Personalmente devo essere grato all'ambasciatore del Brasile, Helio Vitor Ramos Filho, che mi ha invitato e del quale sono stato ospite nel segno di quel legame profondo che unisce il Veneto al Brasile in cui, non dimentichiamolo, l'emigrazione veneta ha svolto un ruolo determinante per lo sviluppo di interi stati brasiliani del Sud, da San Paolo, al Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Espiritu Santo, Paranà per limitarmi alle aree di arrivo dell'emigrazione veneta sin dal 1875."