Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “L’allargamento dell’Unione ci pone di fronte a nuove e significative sfide"

8° Enlargement Day, Ciambetti “L’allargamento dell’Unione ci pone di fronte a nuove e significative sfide" (Arv) Venezia 4 mag. 2023 - “Nel processo di allargamento dell’Ue, i Balcani occidentali sono una regione chiave, sia per ragioni strategiche sia per questioni fondamentali come l’immigrazione. La situazione globale e gli avvenimenti dell’ultimo anno hanno influenzato significativamente la nuova stagione nelle relazioni internazionali che stiamo vivendo, stimolato il rilancio e l’ampliamento del processo di allargamento dell’Ue. Quello a cui siamo chiamati è un percorso complesso e articolato che ci pone di fronte a nuove sfide, in cui ad essere in gioco non è solo il futuro dei paesi che bussano alla porta ma anche quello della stessa ‘istituzione Europa’: solo se sapremo affrontarle in modo costruttivo potremo dire di essere stati all’altezza del compito che ci è stato assegnato”.

Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti , in qualità di componente del Comitato Europeo delle Regioni presente a Bruxelles in occasione dell’8° “Enlargement Day”, la Giornata dell’allargamento, evento faro del Comitato europeo delle regioni sul dialogo sulla politica di allargamento dell’UE e sul rafforzamento delle capacità, tenutosi per la prima volta nel 2015. Presente a Bruxelles, oltre al Presidente Ciambetti, anche l’Assessore all’Istruzione del Veneto Elena Donazzan che, in occasione nell’Anno europeo delle Competenze, ha portato le buone pratiche della Regione nei campi della formazione e delle competenze, in particolar nell’ambito delle piccole e medie imprese, a confronto con altri attori europei.

La due giorni di lavoro vede l'esame degli ordini del giorno di tutti gli organi del CdR per l'allargamento: i comitati consultivi congiunti (CCM) con, rispettivamente, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, i gruppi di lavoro per la Turchia, l'Ucraina e i Balcani occidentali, l'ordine del giorno della plenaria. L'UE ha sviluppato una politica per sostenere la graduale integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nell'Unione europea. Il 1º luglio 2013 la Croazia è stata il primo dei paesi ad aderire all'UE, mentre Montenegro, Serbia, Repubblica di Macedonia del Nord sono candidati ufficiali e con essi sono stati avviati negoziati di adesione e aperti capitoli di negoziato. "La ragion d'essere di questo evento annuale è la crescente consapevolezza, sia tra le istituzioni europee che tra i paesi partner, che per un paese che aderisce all'UE non è sufficiente preparare il proprio governo centrale e la propria amministrazione. Anche gli enti locali e regionali dovranno essere pienamente preparati all'adesione, poiché molta della legislazione comunitaria avrà un impatto su di loro. La giornata odierna è stata proficua ed è stata l'occasione per condividere esperienze e fare il punto sugli scenari futuri e le singole procedure", conclude Ciambetti.