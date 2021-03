Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “La differenza tra un giardino fiorito e il deserto non è l’acqua. E’ l’uomo"

(Arv) Venezia 25 mar. 2021 - “Nella strada della Rinascita ci attendono giorni difficili soprattutto se non sapremo far tesoro dalla lezione giunta dalla Pandemia”. Lo ha detto quest’oggi il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti al termine della cerimonia religiosa con il Patriarca di Venezia alla Scuola Grande di San Rocco in occasione della giornata dell’Annunciazione e dei 1600 anni della mitica fondazione di Venezia. Il Consiglio regionale del Veneto assieme alla più antica Confraternita della città ha organizzato una singolare mostra sull’annunciazione nella storia dell’arte veneziana. “Guardiamo a questa città, al suo incanto, al suo essere un giardino fiorito di idee, sentimenti, invenzioni geniali e bellezza. Dice un antico proverbio nordafricano – ha concluso Ciambetti - che la differenza tra un giardino fiorito e il deserto non è l’acqua. E’ l’essere umano. Oggi, la differenza tra un giardino fiorito e il deserto non è un virus. Siamo noi. E sta a noi, dunque, oggi scegliere tra il deserto o il giardino fiorito. Questa è la sfida che parte da Venezia città simbolo della bellezza ma anche delle contraddizioni del nostro modello di sviluppo”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO